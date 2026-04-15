«Севкабель Порт» объявил дату вечеринки «Морская». Среди участников — Kontrkult, Roots United и «Антон тут рядом»!

Сцены девяти промо-групп займут территорию от главного входа до линии моря в конце мая.

«Севкабель Порт» объявил дату вечеринки «Морская». В этом году независимые музыкальные объединения города соберутся в ночь с 30 на 31 мая. Свои зоны организуют лейбл Roots United, андеграундный клуб Kontrkult, проекты «Антон тут рядом» и «Гаражная распродажа», бары «Ритмы» и «Мачты».

«Морская» пройдет в шестой раз. Сцены девяти промо-групп займут территорию от главного входа до линии моря. С 23:00 и до самого утра вся территория «Севкабель Порта» будет открыта только для гостей «Морской». Кафе, бары и рестораны на территории будут работать для гостей вечеринки.

СЦЕНЫ «МОРСКОЙ» — 2026

  1. Roots United («Рутс Юнайтед»): электроника от лейбла с 17-летней историей и основателей клуба «К-30»
  2. Kontrkult («Контркульт»): техно, шранц и тяжелый грув от андеграунд-объединения, авторов вечеринок в заброшенном аэропорту и старинном бункере, выступлений в католическом храме и на Новой сцене Александринского театра
  3. «Антон тут рядом» х «Гаражная распродажа»: коллаборация фонда с ночной версией ресейл-ярмарки, оркестр «Антон тут рядом», секретные гости и большие винтажные проекты
  4. Odyssey: фестиваль возвращается в «Севкабель Порт» с этническими мотивами, глубоким хаусом и мелодичным органиком на стыке живых инструментов и электроники
  5. Timeofnight («Таймфорнайт»): студия представит тяжелый бас и неизменный драм-н-бейс
  6. Disco Kiska («Диско-киска»): молодой проект придет с диско и поп-романтикой
  7. Ossu: азиатский колорит, квартирник и бильярд на террасе легендарной лапшичной
  8. «Ритмы»: серия летних вечеринок «Финский залив хаус-пати» возвращается в расширенном виде
  9. «Мачты»: танцевальная программа от резидентов «Севкабель Порта» с грувом, хип-хопом, электро и техно
«Морская» стартует 30 мая в 23:00 на Кожевенной линии, 40. Билеты в продаже

18+

