«Севкабель Порт» объявил дату вечеринки «Морская». Среди участников — Kontrkult, Roots United и «Антон тут рядом»!

«Севкабель Порт» объявил дату вечеринки «Морская». В этом году независимые музыкальные объединения города соберутся в ночь с 30 на 31 мая. Свои зоны организуют лейбл Roots United, андеграундный клуб Kontrkult, проекты «Антон тут рядом» и «Гаражная распродажа», бары «Ритмы» и «Мачты».

«Морская» пройдет в шестой раз. Сцены девяти промо-групп займут территорию от главного входа до линии моря. С 23:00 и до самого утра вся территория «Севкабель Порта» будет открыта только для гостей «Морской». Кафе, бары и рестораны на территории будут работать для гостей вечеринки.