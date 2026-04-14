Новая программа musicAeterna: оркестр и хор под управлением Курентзиса исполнят фрагменты опер Рамо (с историческими струнными и духовыми!)

23 апреля в Большом зале Петербургской филармонии оркестр и хор musicAeterna под управлением Теодора Курентзиса впервые исполнят антологию из опер Жан-Филиппа Рамо — крупнейшего композитора французского барокко. Программа из фрагментов барочных сочинений прозвучит с историческими и редкими для современной сцены струнными и духовыми.

В 2015 году музыканты представили программу «Рамо. Звук света». «Курентзис выдергивает Рамо из XVIII века и превращает его в создателя авангардных звуков», — писала The Guardian, а The New York Times включила диск musicAeterna с музыкой композитора в список лучших записей года.

В новую программу «Рамо» вошли вокальные и инструментальные номера из «Кастора и Поллукса», «Галантных Индий», «Платеи», «Бореад». Вместе с оркестром и хором musicAeterna в проекте участвуют артистки Академии имени Антона Рубинштейна, созданной Теодором Курентзисом в прошлом году, и приглашенные солисты. Как обычно, когда оркестр исполняет барочную музыку, музыканты будут играть в более низком, чем принято в современной традиции, строе — 415 Гц.