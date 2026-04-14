Новая программа musicAeterna: оркестр и хор под управлением Курентзиса исполнят фрагменты опер Рамо (с историческими струнными и духовыми!)

Петербургский концерт французской барочной музыки пройдет 23 апреля.

23 апреля в Большом зале Петербургской филармонии оркестр и хор musicAeterna под управлением Теодора Курентзиса впервые исполнят антологию из опер Жан-Филиппа Рамо — крупнейшего композитора французского барокко. Программа из фрагментов барочных сочинений прозвучит с историческими и редкими для современной сцены струнными и духовыми.

В 2015 году музыканты представили программу «Рамо. Звук света». «Курентзис выдергивает Рамо из XVIII века и превращает его в создателя авангардных звуков», — писала The Guardian, а The New York Times включила диск musicAeterna с музыкой композитора в список лучших записей года.

В новую программу «Рамо» вошли вокальные и инструментальные номера из «Кастора и Поллукса», «Галантных Индий», «Платеи», «Бореад». Вместе с оркестром и хором musicAeterna в проекте участвуют артистки Академии имени Антона Рубинштейна, созданной Теодором Курентзисом в прошлом году, и приглашенные солисты. Как обычно, когда оркестр исполняет барочную музыку, музыканты будут играть в более низком, чем принято в современной традиции, строе — 415 Гц.

Коллектив использует старинные инструменты: барочные флейты, фаготы, гобои и валторны. Струнники сыграют не на металлических, а на жильных струнах, которые дают богатый обертонами, светлый и легкий звук. Среди оркестровых редкостей — мюзеты, теорба, лютня, архилютня, критская лира и колесная лира, а также разнообразные ударные.

25 и 26 апреля, после петербургской премьеры, musicAeterna даст два концерта с музыкой Рамо в Концертном зале имени Чайковского в Москве. Перед выступлениями в обоих городах планируют события Лаборатории современного зрителя: лекции, хоровые занятия, танцевальные классы и ночные прослушивания музыки.

Читайте также: Как Теодор Курентзис собрал самый нестандартный, обсуждаемый и модный российский оркестр musicAeterna

ЛАБОРАТОРИЯ СОВРЕМЕННОГО ЗРИТЕЛЯ (ПЕТЕРБУРГ)

  • 17 апреля в 21:00 хормейстер Евгений Воробьев и музыковед, куратор просветительских программ musicAeterna Анна Фефелова послушают вместе с участниками встречи альбом Теодора Курентзиса и musicAeterna «Рамо. Sound of Light» (Sony Classical, 2014);
  • 18 апреля в 13:00 артист хора musicAeterna Дмитрий Косов вместе с участниками разучит «Гимн ночи» («Hymne à la nuit»), популярную хоровую переработку темы дуэта жриц («Rendons un éternel hommage», акт I, сцена 3) из оперы Жан-Филиппа Рамо «Ипполит и Арисия», которую создал композитор и органист Жозеф Нуайон. Встреча начнется с личного знакомства с Дмитрием Косовым: артист поделится опытом подготовки к программе «Рамо»;
  • 18 апреля в 15:00 Мастер-класс Марии Крестинской для скрипачей по французскому стилю;
  • 19 апреля в 15:00 главный хореограф musicAeterna Dance Анастасия Пешкова проведет мастер-класс по пластике и танцу на музыку Рамо для всех желающих.

Вход на события по регистрации. Для активного участия в мастер-классе музыканты подают заявку.

Петербургская премьера «Рамо» состоится 23 апреля в 20:00 на Михайловской, 2. Билеты в продаже.

