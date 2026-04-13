Сатир, Глюкоза, Редькин, Минаев расскажут о скрытой стороне Паши Техника в фильме «За кем стоит андеграунд» (по сценарию Дани Порнорэпа!)

Документальный проект покажут онлайн в апреле.

Стала известна дата премьеры документального фильма «Паша Техник. За кем стоит андеграунд». Картина о скрытой стороне жизни рэпера и битмейкера Павла Ивлева по сценарию музыкального критика Дани Порнорэпа выйдет на стриминге в апреле.

Вместе с Порнорэпом в кадре появятся журналист Николай Редькин («Брокен Дэнс»), блогер Сатир, публицист Сергей Минаев, певица Глюкоза, рэпер Птаха, а также вдова Техника Ева Карицкая. В основу фильма легли уникальные и ранее нигде не опубликованные кадры из личных архивов, специально записанные для проекта интервью и анимационные зарисовки о жизни героя, призванные заглянуть в его сознание.

Документалка охватит период с начала нулевых по 2025 год и покажет в трех частях, как из яркого представителя отечественного рэп-андеграунда Техник превратился в человека-мема, который так и не смог справиться со своими слабостями. «Для одних он был мемом и маргиналом, а для других ― метаироничным интеллигентом и противоречивым талантом авангардной музыки, чья жизнь трагически оборвалась в тот самый момент, когда, казалось, он навсегда сумел победить пагубную привычку», ― пишут создатели.

Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой онлайн-кинотеатра Okko
Рэпера и битмейкера Паши Техника (настоящее имя — Павел Ивлев) не стало 5 апреля 2025 года. Основатель группы Kunteynir скончался в возрасте 40 лет в больнице на Пхукете: причиной смерти стал септический шок на фоне полиорганной недостаточности. Похороны Техника прошли 11 апреля в Москве — проститься с рэпером тогда собрались школьники с колонками и серьезные мужчины в Burberry. 12 апреля на стене Виктора Цоя в центре Москвы появилось граффити с надписью «Техник», которое впоследствии стихийно закрашивали столичные художники.

Авторы идеи посмертного дока ― Гавриил Гордеев и Владимир Тодоров. Режиссером и креативным продюсером проекта выступил Владислав Кузнецов. Продюсировали картину Анастасия Евтушенко, Антон Кораблев и Михаил Бородин.

«За кем стоит андеграунд» покажут 17 апреля в онлайн-кинотеатре Okko.

18+

