Группа «Мегаполис» выступит в Центре Курехина с редкими и неизданными песнями

22 апреля в Центре современного искусства имени Сергея Курехина пройдет концерт московской группы «Мегаполис». В новой программе «В сторону весны» — давно либо никогда не звучавшие со сцены песни коллектива, переосмысленные нынешним составом музыкантов.

Первое выступление «Мегаполиса» состоялось в июне 1987-го на фестивале Московской рок-лаборатории в ДК Горбунова. В разные годы коллектив исполнял песни на стихи Иосифа Бродского, Александра Бараша, Васко Попы, Андрея Вознесенского. Последний на данный момент альбом «С прочностью нитки» музыканты записали в 2025 году в жанре магического реализма.

Солист «Мегаполиса» Олег Нестеров в интервью Собака.ru называл себя «наполовину ленинградцем»: