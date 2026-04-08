Группа «Мегаполис» выступит в Центре Курехина с редкими и неизданными песнями

22 апреля в Центре современного искусства имени Сергея Курехина пройдет концерт московской группы «Мегаполис». В новой программе «В сторону весны» — давно либо никогда не звучавшие со сцены песни коллектива, переосмысленные нынешним составом музыкантов.
Первое выступление «Мегаполиса» состоялось в июне 1987-го на фестивале Московской рок-лаборатории в ДК Горбунова. В разные годы коллектив исполнял песни на стихи Иосифа Бродского, Александра Бараша, Васко Попы, Андрея Вознесенского. Последний на данный момент альбом «С прочностью нитки» музыканты записали в 2025 году в жанре магического реализма.
Солист «Мегаполиса» Олег Нестеров в интервью Собака.ru называл себя «наполовину ленинградцем»:
Олег Нестеров
Поэт, музыкант, лидер группы «Мегаполис»
Мой папа увез маму из Петербурга — так я стал москвичом. На родине я впервые оказался в раннем детстве, и каждое лето проводил у бабушки на даче в Борисовой Гриве. Это мое любимое время, но сверстники и дружочки всегда относились ко мне, как к чудику, который вместо того, чтобы жить в нормально городе, почему-то выбирает Москву. И потому такой неженка.
Петербургский концерт «Мегаполиса» 22 апреля начнется в 20:00 на Среднем проспекте В.О., 93. Билеты в продаже на сайте группы.
18+
