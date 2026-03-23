КУОК записал кавер на песню МакSим «Пам-парам» для трибьюта к 20-летию альбома «Трудный возраст»

27 марта на музыкальных площадках появится трибьют к 20-летию дебютного альбома поп-певицы МакSим «Трудный возраст». В записи поучаствовали КУОК, Mona, Лампабикт, Nansi & Sidorov. Заглавную песню «Трудный возраст» перепели поп-исполнительница Дора и рэпер Травма (автор фонк-кавера на группу «Винтаж»). Песню «Нежность» исполнил фитовавший с ЛСП и Славой КПСС поп-рейв-музыкант Lida.

Трек-лист

Травма и Дора — Трудный возраст Nansi & Sidorov — Сантиметры дыханья Lida — Нежность Абрикоса — Лолита Beautiful Boys — Сон Лампабикт — Ветром стать Женя Трофимов, Комната культуры — Отпускаю КУОК — Пам-парам Mona — Знаешь ли ты

Барнаульской группе «Комната культуры» достался трек «Отпускаю», который уже облюбовали каверами современные музыканты. В 2022 году поп-хит перепел Егор Крид. В 2024-м свою версию песни выпустила группа Cream Soda.

Владимир КУОК Сорокин в интервью Собака.ru признавался, что ощущал собственный рэп-материал как «момент переходного возраста». «Круто, что Куоку отдали песню "Пам-парам", раннюю кислотно-рейверскую вещь Максим, которую она сама не очень любит (например, убрала ее с прошлого винилового издания "Трудного возраста")», — прокомментировал новость о трибьюте музыкальный журналист Николай Редькин.

