КУОК записал кавер на песню МакSим «Пам-парам» для трибьюта к 20-летию альбома «Трудный возраст»

Среди других участников трибьюта — Дора, группы «Комната культуры» и Beautiful Boys, рэпер Травма и поп-рейв-исполнитель Lida.

Фото: Бауыржан Бисмилдин

27 марта на музыкальных площадках появится трибьют к 20-летию дебютного альбома поп-певицы МакSим «Трудный возраст». В записи поучаствовали КУОК, Mona, Лампабикт, Nansi & Sidorov. Заглавную песню «Трудный возраст» перепели поп-исполнительница Дора и рэпер Травма (автор фонк-кавера на группу «Винтаж»). Песню «Нежность» исполнил фитовавший с ЛСП и Славой КПСС поп-рейв-музыкант Lida.

Трек-лист

  1. Травма и Дора — Трудный возраст 
  2. Nansi & Sidorov — Сантиметры дыханья
  3. Lida — Нежность
  4. Абрикоса — Лолита
  5. Beautiful Boys — Сон
  6. Лампабикт — Ветром стать
  7. Женя Трофимов, Комната культуры — Отпускаю
  8. КУОК — Пам-парам
  9. Mona — Знаешь ли ты

Барнаульской группе «Комната культуры» достался трек «Отпускаю», который уже облюбовали каверами современные музыканты. В 2022 году поп-хит перепел Егор Крид. В 2024-м свою версию песни выпустила группа Cream Soda.

Владимир КУОК Сорокин в интервью Собака.ru признавался, что ощущал собственный рэп-материал как «момент переходного возраста». «Круто, что Куоку отдали песню "Пам-парам", раннюю кислотно-рейверскую вещь Максим, которую она сама не очень любит (например, убрала ее с прошлого винилового издания "Трудного возраста")», — прокомментировал новость о трибьюте музыкальный журналист Николай Редькин.

Альбом «Трудный возраст. Трибьют» выйдет на стриминговых платформах 27 марта.

Читайте также: Как КУОК подружил рэп с электроникой и первым в СНГ выпустил альбом в Telegram — №1 в 2022 году!

