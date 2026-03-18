Ева Польна, Моя Мишель, Елка, Markul: 15-й Roof Fest объявил первую волну артистов

Площадкой для концертов станет крыша на берегу Финского залива.
Летом в Петербурге в 15-й раз пройдет музыкальный фестиваль Roof Fest. Команда объявила первую волну артистов: с сольными концертами выступят певицы Ева Польна, Моя Мишель и Елка. Также в лайн-ап вошли Markul и Владимир Пресняков, группы «Диктофон», «Сурганова и оркестр» и ВИА «Пролетарское танго».
Roof Fest проходит в культурном квартале «Брусницын» на Васильевском острове. У фестиваля свое пространство — крыша на берегу Финского залива с фуд-кортом, рестораном и VIP-зоной. За 15 лет проекта на крыше Roof Place успели выступить Saluki, Линда, IOWA, Леонид Агутин, Дима Билан, Диана Арбенина, Ах Астахова, Мот и Вячеслав Бутусов.
Программа 2026 года будет обновляться: всего планируют около 25 концертов.
ПРОГРАММА ROOF FEST — 2026 (ПЕРВАЯ ВОЛНА)
30 мая в 19:00 ВИА «Пролетарское танго»
Ретро-оркестр исполняет хиты советской эстрады и собственные песни. В репертуаре: «Снег идет», «Ленинградские мосты», «Московские окна», «Фантазер» и другие ностальгические композиции с самобытными аранжировками в ритме 50-80-х.
7 июня в 19:00 Markul
Соавтор хита «Я в моменте» (и фитов с Toxi$!) традиционно войдет в хип-хоп-программу фестиваля.
10 июня в 19:00 Елка
В атмосфере петербургского вечера прозвучат экспрессивные и нежные хиты «Прованс», «На большом воздушном шаре», «Город обмана», «Все зависит от нас», «Около тебя» и «Грею счастье».
25 июня в 20:00 «Диктофон»
Мерсибит есть у нас дома! Группа из Жуковского под управлением Антона Макарова тяготеет к мотивам рок-н-ролла, новой волны, черно-белого кинематографа и авангардной живописи.
27 и 28 июня в 19:00 Моя Мишель
Моя Мишель работает вне жанровых рамок, соединяя синти-поп, диско и элементы рока. В июньские вечера прозвучат давно полюбившиеся песни («Пташка», «Курточка», «Ветер меняет направление», «Зима в сердце») и новые треки с альбома «Ангелы и не очень».
22 июля в 20:00 Ева Польна
Пионерка российской европоп-музыки не нуждается в представлении. В программе прозвучат хиты «Гостей из будущего» (снова «Зима в сердце» — теперь в исполнении автора!) и сольные песни Евы.
26 июля в 19:00 «Сурганова и оркестр»
В программе — песни из нового альбома «Здравствуй», легендарные хиты и свежие импровизации.
25 августа в 20:00 Владимир Пресняков
Не только «Зурбаган»: тенор-альтино российской эстрады исполнит хиты разных лет и новые композиции.
Концерты пройдут на Кожевенной линии, 30. Билеты в продаже на сайте фестиваля.
16+
