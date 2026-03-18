Ева Польна, Моя Мишель, Елка, Markul: 15-й Roof Fest объявил первую волну артистов

ПРОГРАММА ROOF FEST — 2026 (ПЕРВАЯ ВОЛНА)

30 мая в 19:00 ВИА «Пролетарское танго»

Ретро-оркестр исполняет хиты советской эстрады и собственные песни. В репертуаре: «Снег идет», «Ленинградские мосты», «Московские окна», «Фантазер» и другие ностальгические композиции с самобытными аранжировками в ритме 50-80-х.

7 июня в 19:00 Markul

Соавтор хита «Я в моменте» (и фитов с Toxi$!) традиционно войдет в хип-хоп-программу фестиваля.

10 июня в 19:00 Елка

В атмосфере петербургского вечера прозвучат экспрессивные и нежные хиты «Прованс», «На большом воздушном шаре», «Город обмана», «Все зависит от нас», «Около тебя» и «Грею счастье».

25 июня в 20:00 «Диктофон»

Мерсибит есть у нас дома! Группа из Жуковского под управлением Антона Макарова тяготеет к мотивам рок-н-ролла, новой волны, черно-белого кинематографа и авангардной живописи.

27 и 28 июня в 19:00 Моя Мишель

Моя Мишель работает вне жанровых рамок, соединяя синти-поп, диско и элементы рока. В июньские вечера прозвучат давно полюбившиеся песни («Пташка», «Курточка», «Ветер меняет направление», «Зима в сердце») и новые треки с альбома «Ангелы и не очень».

22 июля в 20:00 Ева Польна

Пионерка российской европоп-музыки не нуждается в представлении. В программе прозвучат хиты «Гостей из будущего» (снова «Зима в сердце» — теперь в исполнении автора!) и сольные песни Евы.

26 июля в 19:00 «Сурганова и оркестр»

В программе — песни из нового альбома «Здравствуй», легендарные хиты и свежие импровизации.

25 августа в 20:00 Владимир Пресняков

Не только «Зурбаган»: тенор-альтино российской эстрады исполнит хиты разных лет и новые композиции.

Концерты пройдут на Кожевенной линии, 30. Билеты в продаже на сайте фестиваля.

16+