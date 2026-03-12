Редкие фото Летова, Цоя и Башлачева, автограф Кормильцева и рукописи Науменко выставят на торги «Литфонда»

Аукцион приурочен сразу к двум юбилейным датам главных центров советской рок-культуры: 45-летию Ленинградского рок-клуба и 40-летию Свердловского рок-клуба. Большинство лотов происходит из крупных частных коллекций Петербурга, Москвы, Урала и Сибири. Ранее они не появлялись на антикварном рынке.

Весной 1981 года создали Ленинградский рок-клуб — он стал первым в СССР местом, где рок-музыкантам позволили выступать официально, хоть и под контролем культурных чиновников. Здесь начинали группы «Кино», «Аквариум», «Зоопарк», «Пикник», «Алиса», «Телевизор» и «АукцЫон», а также поэт Александр Башлачев.

Одним из центральных лотов аукциона стали ранние рукописные тексты Михаила «Майка» Науменко. Черновики середины 1970-х годов относятся к периоду, когда музыкант только начинал писать песни на русском языке. Среди них — тексты будущих композиций «Буги для всех детей», «О чем с тобой говорить» и «Утренняя песня» с фото автора у себя в квартире на Боровой.

Другой блок ленинградских лотов связан с визуальной хроникой рок-движения. На аукцион попали работы культового фотографа рок-сцены Андрея «Вилли» Усова, который на протяжении десятилетий снимал музыкантов «Кино», «Аквариума» и «Зоопарка». Дополняют раздел оригинальные выпуски самиздатовского журнала «Рокси», первого независимого рок-издания страны, которое распространяли в рок-среде еще до официального признания жанра. Седьмой номер журнала содержит рецензию на дебютный альбом группы «Браво», а также интервью с Майком Науменко и посмертную публикацию интервью с основателем «Странных игр» Александром Давыдовым.