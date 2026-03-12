Редкие фото Летова, Цоя и Башлачева, автограф Кормильцева и рукописи Науменко выставят на торги «Литфонда»

Онлайн-аукцион к юбилеям Ленинградского и Свердловского рок-клубов проведут 17 марта.
Майк Науменко и Виктор Цой. Свердловск, 1983
17 марта Аукционный дом «Литфонд» проведет онлайн-торги, посвященные русскому року. В каталог торгов вошли более 100 раритетов, в числе которых рукописи, фотографии, магнитофонные записи, самиздат и редкие документы, позволяющие восстановить атмосферу подпольной рок-сцены конца 1970-х и 1980-х годов.
В топ лотов вошли рукопись лидера группы «Зоопарк» Майка Науменко «Буги для детей» (150 000 рублей), выпуски самиздатовского журнала «Рокси» (40 000 рублей), фото ранних записей «Наутилуса Помпилиуса» (15 000 рублей) и письма Вячеслава Бутусова (60 000 рублей). На торги попали фотографии и автограф Ильи Кормильцева — поэта, основного автора текстов песен группы «Наутилус Помпилиус», основателя издательства «Ультра.Культура». Среди других раритетов — архивные снимки с Александром Башлачевым, Егором Летовым, Виктором Цоем, Константином Кинчевым, Жанной Агузаровой и группой «Браво».
Аукцион приурочен сразу к двум юбилейным датам главных центров советской рок-культуры: 45-летию Ленинградского рок-клуба и 40-летию Свердловского рок-клуба. Большинство лотов происходит из крупных частных коллекций Петербурга, Москвы, Урала и Сибири. Ранее они не появлялись на антикварном рынке.
Весной 1981 года создали Ленинградский рок-клуб — он стал первым в СССР местом, где рок-музыкантам позволили выступать официально, хоть и под контролем культурных чиновников. Здесь начинали группы «Кино», «Аквариум», «Зоопарк», «Пикник», «Алиса», «Телевизор» и «АукцЫон», а также поэт Александр Башлачев.
Одним из центральных лотов аукциона стали ранние рукописные тексты Михаила «Майка» Науменко. Черновики середины 1970-х годов относятся к периоду, когда музыкант только начинал писать песни на русском языке. Среди них — тексты будущих композиций «Буги для всех детей», «О чем с тобой говорить» и «Утренняя песня» с фото автора у себя в квартире на Боровой.
Другой блок ленинградских лотов связан с визуальной хроникой рок-движения. На аукцион попали работы культового фотографа рок-сцены Андрея «Вилли» Усова, который на протяжении десятилетий снимал музыкантов «Кино», «Аквариума» и «Зоопарка». Дополняют раздел оригинальные выпуски самиздатовского журнала «Рокси», первого независимого рок-издания страны, которое распространяли в рок-среде еще до официального признания жанра. Седьмой номер журнала содержит рецензию на дебютный альбом группы «Браво», а также интервью с Майком Науменко и посмертную публикацию интервью с основателем «Странных игр» Александром Давыдовым.
Свердловск сформировал собственную рок-школу. Здесь в 1986 году появился свой рок-клуб, вокруг которого объединились «Наутилус Помпилиус», «Чайф», «Агата Кристи», «Урфин Джюс» и группа «Настя».
В аукционном каталоге представлены фотографии с ранних записей «Наутилуса», а отдельное место занимает архив свердловского фотографа Ильдара Зиганшина. Среди его работ выделяются редкие снимки подпольных выступлений Майка Науменко и Виктора Цоя, которые прошли в Свердловске в 1983 году. Связи между двумя рок-центрами отражают письма Вячеслава Бутусова президенту Ленинградского рок-клуба Геннадию Зайцеву.
Еще один документ эпохи — рукописное поздравление поэта Ильи Кормильцева, автора большинства текстов «Наутилуса Помпилиуса», оставленное на новогодней открытке. К автографу прилагается фото музыканта с женой Мариной.
Московская рок-сцена середины 1980-х не имела единого клуба, но в столице формировались радикальные музыкальные эксперименты. На торги выставят машинописные номера самиздатовских журналов «Урлайт» и «Ухо», которые публиковали интервью и рецензии на группы, находившиеся вне официальной индустрии. Некоторые материалы в этих изданиях посвящены раннему периоду группы «Кино». Также среди лотов — редкие фотографии Александра Башлачева, групп «Звуки Му» и «Браво», тексты песен проектов «Ночной проспект» и «Коррозия металла».
Коллекция артефактов, посвященных сибирскому року, включает архивы Егора Летова и группы «Гражданская оборона». В каталог аукциона вошли шесть фото с выступлений на фестивале «СыРок-88» и в Доме культуры Московского энергетического института в 1990 году.
Торги стартуют 17 марта в 19:00 (заочные ставки принимают до 17:00). Каталог доступен на сайте «Литфонда».
