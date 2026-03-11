Feduk, Slava Marlow, Сергей Бобунец: «Пикник Афиши»-2026 объявил первую волну артистов в Петербурге

8 августа в Петербург в третий раз приедет музыкальный фестиваль «Пикник Афиши». Организаторы объявили первую волну артистов на 2026 год: среди прочих на Елагином острове выступят Feduk, Slava Marlow (с живой группой!) и экс-лидер «Смысловых Галлюцинаций» Сергей Бобунец.

Фестивалю «Пикник Афиши», исторически возникшему в Москве, уже больше 20 лет. Музыкальную программу события дополняют лекторий, маркет и гастрономическая зона.