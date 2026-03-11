Feduk, Slava Marlow, Сергей Бобунец: «Пикник Афиши»-2026 объявил первую волну артистов в Петербурге

Фестиваль пройдет 8 августа на Елагином острове.

Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой компании «Афиша»

8 августа в Петербург в третий раз приедет музыкальный фестиваль «Пикник Афиши». Организаторы объявили первую волну артистов на 2026 год: среди прочих на Елагином острове выступят Feduk, Slava Marlow (с живой группой!) и экс-лидер «Смысловых Галлюцинаций» Сергей Бобунец.

Фестивалю «Пикник Афиши», исторически возникшему в Москве, уже больше 20 лет. Музыкальную программу события дополняют лекторий, маркет и гастрономическая зона.

Музыка остается ядром фестиваля. Вместе с первыми хэдлайнерами в Петербурге на сцену выйдут гитарная группа CUPSIZE (капсайз), исполнительница тикток-хита «Шоколадка» Минаева, GERA AMEN (ГЕРА АМЕН) с музыкой на стыке минималистичного инди и поп-альтернативы, а также J. Rouh (Джей Ро), который исполняет поп с рэп-ДНК.

В Москве «Пикник Афиши» пройдет 20 июня. Среди артистов заявлены КУОК, нео-поп-исполнительница САБУ и поп-романтик мартин.

Программа в обоих городах будет расширяться: в ближайшее время объявят участников второй и третьей волн. Также для гостей Елагина острова готовят арт-инсталляции, лекции, дизайнерский маркет, спортивную зону и экспресс-услуги в сфере красоты.

Билеты в продаже на сайте фестиваля.

12+

