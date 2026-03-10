В Карелии найден мертвым музыкант Петр Гайдуков — хор ветеранов под его руководством исполнил «Яблонный сад» в клипе Shortparis

Хор ветеранов Великой Отечественной войны и военной службы имени Козлова существует при Доме офицеров Западного военного округа. Его организовали к 30-летию Победы в 1975 году из бывших фронтовиков. Первым художественным руководителем и дирижером был заслуженный деятель искусств, профессор Ленинградской консерватории Федор Михайлович Козлов. После смерти худрука его имя присвоили коллективу.

Хор репетирует и выступает в составе 25-28 человек. В коллективе четырехголосие: первые тенора, вторые тенора, барионы и басы. Кроме концертов в Петербурге, ветераны выезжают на гастроли в Ломоносов, Лугу, Тосно, Всеволожск, Рахбе. В марте 2022 года арт-панк-группа Shortparis выпустила клип на песню «Яблонный сад», где Хор имени Козлова пел вместе с вокалистом Николаем Комягиным. Принял участие в музыкальном видео и Петр Гайдуков: он играл на фортепиано.

«Я всегда при просмотре этого видео не мог не обращать внимания на его экспрессивное исполнение, и оно было таким искренним, что я чувствовал себя каким-то неумелым актером рядом с ним. Ему было 34 года. Никто никогда не ответит мне, зачем и почему. Берегите себя, я вас очень прошу. Вечная светлая память!!!» — прокомментировал новость о гибели хормейстера Данила Холодков, участник Shortparis.

Редакция Собака.ru выражает глубокие соболезнования родным и близким Петра.