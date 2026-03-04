Впервые вместе: музыка Алексея Ретинского, Андреаса Мустукиса и Кирилла Архипова прозвучит на камерном концерте в Доме Радио

15 марта сочинения Андреаса Мустукиса, Кирилла Архипова и Алексея Ретинского впервые объединятся. В программу Music for an Empty Room («Музыка для пустой комнаты») вошли произведения, написанные резидентами до их сотрудничества с Домом Радио и musicAeterna.

Андреас Мустукис — автор идеи концерта — решил представить публике музыку для академических составов: фортепианное соло, трио и квинтет. В первом отделении прозвучат сочинения самого молодого резидента musicAeterna и Дома Радио Кирилла Архипова для трио, квинтета и сольного фортепиано. Также в программу вошли два крупных цикла — фортепианное трио Алексея Ретинского и фортепианный квинтет, написанный Андреасом Мустукисом 20 лет назад в память об Альфреде Шнитке. В названии концерта заложен вопрос, который сближает творчество композиторов: «Звучит ли музыка, когда в комнате больше никого нет?»