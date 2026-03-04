Впервые вместе: музыка Алексея Ретинского, Андреаса Мустукиса и Кирилла Архипова прозвучит на камерном концерте в Доме Радио

Артисты musicAeterna исполнят инструментальную музыку, написанную композиторами до сотрудничества с коллективом Курентзиса.
15 марта сочинения Андреаса Мустукиса, Кирилла Архипова и Алексея Ретинского впервые объединятся. В программу Music for an Empty Room («Музыка для пустой комнаты») вошли произведения, написанные резидентами до их сотрудничества с Домом Радио и musicAeterna.
Андреас Мустукис — автор идеи концерта — решил представить публике музыку для академических составов: фортепианное соло, трио и квинтет. В первом отделении прозвучат сочинения самого молодого резидента musicAeterna и Дома Радио Кирилла Архипова для трио, квинтета и сольного фортепиано. Также в программу вошли два крупных цикла — фортепианное трио Алексея Ретинского и фортепианный квинтет, написанный Андреасом Мустукисом 20 лет назад в память об Альфреде Шнитке. В названии концерта заложен вопрос, который сближает творчество композиторов: «Звучит ли музыка, когда в комнате больше никого нет?»
Алексей Ретинский
В концерте примут участие солисты оркестра musicAeterna: Вадим Тейфиков (скрипка), Екатерина Романова (скрипка), Динара Муратова (альт) и Александра Листова (фортепиано). Приглашенный музыкант — виолончелист Игорь Ботвин.
Институт композиторских резиденций ввели в musicAeterna и Доме Радио по инициативе Теодора Курентзиса в 2020 году. Первое приглашение стать резидентом получил Алексей Ретинский — автор, к тому времени хорошо знакомый европейским слушателям. В 2021 году статус резидента получил Андреас Мустукис, выпускник Петербургской консерватории, создающий и музыку, и инфраструктуру для ее исполнения и восприятия на Кипре. С 2024 года роль резидента выполняет московский композитор Кирилл Архипов.
Концерт начнется 15 марта в 20:00 — билеты в продаже. После концерта, в 21:30, пройдет встреча Лаборатории описания слухового наблюдения, участники которой в небольших группах поделятся опытом прослушивания и восприятия сочинений. Для входа на встречу нужна регистрация.
12+
