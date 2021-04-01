Композитор Андреас Мустукис стал вторым резидентом Дома Радио на Итальянской

Андреас Мустукис приехал в Петербург с Кипра по приглашению musicAeterna и Теодора Курентзиса. 1 апреля состоится официальное открытие его резиденции, в рамках которого представят перформанс «Возрождение», созданный для уникального пространства исторического здания. Здесь можно будет услышать сочинения Дэвида Ланга и самого Мустукиса — в исполнении артистов musicAeterna. Перформанс пройдет в фойе Дома Радио на Итальянской улице, 27. Начало в 21:00.

«Времени пришлось признать, что существование как сопряжение потерянных мечтаний, разрушенных невосполнимых реалий, заточено в нашей памяти. В этом лабиринте туманной хронологии нам нужно вернуться, чтобы коснуться собственного лица за кулисами потерянного времени. И словно новый Улисс, мы возвращаемся, возрождаемся, а затем умираем снова и снова, двигаясь по черному спутанному клубку бархатных нитей времени», — говорит Мустукис.

Резиденция Андреаса Мустукиса продлится полгода. Помимо создания новых произведений, он будет вовлечен в образовательную, творческую и исследовательскую деятельность Дома Радио, главным предметом которой станет восприятие музыки, синтез различных видов и форм искусства.

«Резидент важен для Дома Радио прежде всего как субъект творческого поиска и инициатор творческого диалога. Резидент приезжает в Петербург, в Дом Радио: знакомится с пространством, изучает его, вдохновляется его атмосферой, общается с музыкантами musicAeterna. Мы даем ему полную свободу пользоваться нашими ресурсами, думать, писать, исполнять. И в результате возникает некая творческая коллаборация, плодом которой может стать какое-то произведение, серия произведений или проект», — отмечает директор musicAeterna в России, искусствовед Дмитрий Озерков.

Напомним, первым резидентом Дома Радио был Алексей Ретинский. Его резиденция началась в январе 2020 года и продолжалась более года, ее результатом стали несколько музыкальных сочинений, написанных специально для musicAeterna, перформансы, дискуссии, лекции, творческие встречи и DJ-сеты.