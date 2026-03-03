Gorillaz, Mitski и «Озера» (навсегда!): что послушать на этой неделе

Возвращение Бруно Марса, реюнион супердуэта Петара Мартича и Лизы Громовой, рэп-трек Константина Плотникова и девятый альбом виртуального проекта Деймона Албарна и Джейми Хьюлетта (звучит, как идеальный саундтрек к фильму Романа Михайлова!). Рассказываем о лучших новых музыкальных релизах.
Gorillaz — «The Mountain» (альбом)
Прямо сейчас весь рунет гадает, кто такой «Влад, который зубная фея». Такой русскоязычный семпл появился на новом альбоме Gorillaz (слушайте трек «Deliriun»!) — полной фитов пластинке (в диапазоне от IDLES до Омара Сулеймана!). Внимание: это про потерю и проживание горя — летом 2024 года, во время работы над релизом, Деймон Албарн и Джейми Хьюлетт лишились отцов.
OBGON — «Fast track» (альбом)
Андрей Ли сменил костюм-двойку Директора Всего на бомбер гонщиков «Формулы-1» и возродил свой проект OBGON, выпустив альбом на восемь треков. Каждый назван в честь транспортных магистралей Москвы.
Важно: последний полноценный релиз OBGON выходил аж в 2016 году на лейбле Филиппа Горбачева «PG Tune»!
Mitski — «Nothing’s About to Happen to Me» (альбом)
Мицки хотела написать рок-альбом, который был бы похож на ее же музыку 10 летней давности. И треки вроде «Where’s My Phone», «If I Leave» и «Lightning» действительно возвращают нас в прошлое. Но в большинстве своем «Nothing’s About to Happen to Me» движется вперед по внутреннему таймлайну певицы, также открывшей для себя более спокойное кантри-звучание.
«Озера» — «Навсегда» (альбом)
2026-й действительно новый 2016-й! Супердуэт Петара Мартича (экс-«Пасош») и Лизы Громовой объявил о реюнионе: 14 марта «Озера» дадут концерт в московском ДК Кристалл, а 27 марта в петербургском «К-30».
Чтобы вам было легче вспомнить былое, музыканты выпустили сборник всех своих треков — как ремастеры, так и демозаписи. Хитовые совместки с Хаски и Арчангой на месте!
Bruno Mars — «The Romantic» (альбом)
Первый за 10 (!) лет альбом Бруно Марса на базе — и в это трудно поверить, учитывая, сколько раз голос музыканта доносился до нас с верхних строчек чартов в 2025 году (спасибо фитам с Леди Гагой и Розе из Blackpink!). Девять новых треков посвящены танцам и романтике: ча-ча-ча, боса-нова и фанк — главные жанры. Обозреватели Apple Music констатируют: «Влюбленные, а также свадебные диджеи, ликуйте!».
Antent & Nectry — «Places we'll go» (альбом)
Тюменский музыкант Александр Маслов из лонг-листа «Грэмми»-2024 (его пластинка «Midnight Journey» претендовала на лучший нью-эйдж-альбом!) предается ностальгии на совместном релизе с продюсером Nectry.
Это смесь эмбиента, чиллаута, и фьюче-гэриджа, а также идеальный саундтрек для «медитаций, спокойных прогулок, фонового прослушивания, сна и вечернего погружения в себя».
Buck Meek — «The Mirror» (альбом)
Фолк-рок встречает инди 2000-х (местами ритмичный и приправленный энергичными синтезаторными рифами!) на четвертом сольном альбоме гитариста нью-йоркской группы «Big Thief». Здесь и звенящие гитары, и разбитые сердца, и библейские образы, и даже клишированные строки «Музыка в моей душе, рок-н-ролл — в моей крови».
Так Надо и Константин Плотников — «Кукла» (сингл)
Исполнитель роли Горшка в сериале и фильме «Король и Шут», кавербой Собака.ru и лауреат нашей премии «ТОП50» Константин Плотников записал мистический рэп-трек с отсылкой к «Кукле колдуна».
18+
Комментарии (0)