«Бонд с кнопкой» выступит в Центре Курехина с полуакустическим концертом

19 марта инди-группа «Бонд с кнопкой» выступит c полуакустической программой в Центре современного искусства имени Сергея Курехина. Музыканты исполнят песни с альбома «Дом» и другие композиции. На сцене появится ансамбль из двух гитар, контрабаса, кахона и клавишных.

«Бонд с кнопкой» — группа-мем, авторы хита «Кухни», которые адаптировали звучание немцев AnnenMayKantereit к музыке на русском. В 2025 году фронтмен и вокалист коллектива Илья Золотухин издал сборник автобиографической прозы «Повреждения от прекрасного» — по стилю книга тяготеет к натурализму и грязному реализму в духе Паланика и битников.

Количество музыкантов на концертах группы достигает 50 человек: с основным составом на сцену выходят два хора и струнный квартет. На этот март «Бонд с кнопкой» приготовил камерную программу, с которой выступит в Петербурге и в Москве. Трек-лист полуакустических выступлений собирают в процессе подготовки к ним.

Альбом «Дом», который точно прозвучит в Центре Курехина, выпустили в октябре 2025 года. 12 композиций в стиле инди-фолк стали первым полноформатным релизом «Бонда с кнопкой». Помимо завирусившихся еще летом «Кухонь», внимание слушателей привлекла песня «Сидр», которая спровоцировала дискуссии о лирике группы.

Петербургский камерный концерт состоится 19 марта в 20:00 на Среднем проспекте В.О., 93. Билеты можно купить онлайн.

