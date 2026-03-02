IOWA, LAB с Антоном Беляевым, а также Кай и Гетера: фестиваль Stereoleto объявил вторую волну артистов

Фестиваль Stereoleto пройдет в Петербурге в 25-й раз. 13 и 14 июня в Севкабель Порту на трех сценах выступят:

LAB с Антоном Беляевым — проект фронтмена Therr Maitz Антона Беляева. LAB – это лаборатория музыкальных экспериментов со струнным оркестром, хором и звездными гостями, которые вместе с Беляевым расширяют музыкальные горизонты;

Loqiemean — мультижанровый артист из Томска, сочетающий хип-хоп, электронику и метал в своих треках;

IOWA — оригинальный поп-рок проект Екатерины Терещенко (Катя IOWA), автора хитов «Маршрутка», «Улыбайся» и «Бьет Бит»;

Инди-поп дуэт Базар, объединивший в своём звучании соул, блюз, джаз, речитатив и этнику;

TERELYA — интеллигентный инди-поп о любви Анастасии Терели́, актрисы Театра на Малой Бронной;

Сова — Нью-вейв группа из Екатеринбурга, чья музыка рассказывает о переживаниях наших дней и надежде;

Кай и Гетера — поп-музыка дуэта друзей, где инди, ретро и авторская песня сплетаются в живую историю о людях, об их общности и чувствах;

Ploho — пост-панк группа из Новосибирскаа, чье творчество раскрывает и романтизирует мир обычного человека;

Бозоны Хиггса — акапельный вокальный ансамбль с концепцией научного эксперимента: артисты выступают в образах учёных, путешествующих во времени в поисках формулы идеального хита;

Другое Дело — арт-поп и инди-рок-группа, чья музыкальная эмоциональность и выразительность раскрывается на полную мощь именно на живых выступлениях;

MONOLYT — трио из Израиля, сочетающее рэп, хип-хоп и динамичные ритмы с глубокими поэтическими куплетами на английском языке.

Музыканты присоединились к ранее анонсированным группам Бонд с кнопкой, лампабикт, ХЛЕБ, Борисовский Тракт, Diasonics, аннушкаа, СТРИО, uncle pecos и Obraza Net. Это не финальный лайнап — фестиваль продолжит объявлять новых исполнителей, среди которых будут музыканты из других стран.

Помимо выступлений артистов гостей фестиваля также ждет мультимедийная выставка, маркет, бренд зоны от партнёров, активности для детей и взрослых и фуд-корт.

Фестиваль Stereoleto пройдет в Петербурге в Севкабель Порту 13 и 14 июня. Также выступления пойдут в Самаре — 27 июня, в Екатеринбурге — 11 июля. Билеты можно найти на сайте.

