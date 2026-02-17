«Меня слушают с Лубянки и Литейного»: рэперы Icegergert и Obladaet выпустили клип «Irkutsk power», снятый в Петербурге

В пятницу 13 февраля вышел новый альбом рэпера Icegergert «Глаз Бога». На релизе 13 треков, шесть из которых — фиты: с Gucci Mane («Око»), Елизаветой Базыкиной («Актриса»), Boulevard Depo («Бардак»), Jeembo («Попадаю в цель»), Miidas («Не добро пожаловать») и Obladaet. Сегодня, 17 февраля, Icegergert и Obladaet выложили клип на совместку «Irkutsk power» — вопреки названию, сняли его в Петербурге.

В музыкальном видео Георгий Гергерт остается верен своей гипермаскулинной эстетике. В окружении девушек авторы фита и их банда машут пачками денег и оружием, позируют на фоне дорогих машин, не забывая о прогулках по рекам и каналам — разумеется, на яхте.