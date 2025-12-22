Как прошел концерт Давиде Ранальди в рамках зимнего сезона Pianissimo в Новом Эрмитаже

Молодой пианист из Италии Давиде Ранальди выступил с сонатой ми-бемоль Йозефа Гайдна, Бергамасской сюитой и пьесой «Остров радости» Клода Дебюсси, а также вариациями на тему Паганини Йоганнеса Брамса. А после концерта вечер продолжился в рамках официальный коктейля в баре Lichfield гостиницы «Астория».

Известно, что билеты на каждое выступление участников проекта продюсера Алексея Городнева разлетаются в считанные секунды. Однако настоящий аншлаг случился на концерте Давиде Ранальди. На выступлении заметили ректора Академии художеств Семена Михайловского, PR-директора «Астории» Анастасию Дианову, искусствоведа и куратоар Ирину Граф, директора по авиационной коммерции Пулково Асият Халваши, актера и комика Илья Соболев, а также других.