Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Светская хроника
  • Репортажи
Репортажи

Поделиться:

Как прошел концерт Давиде Ранальди в рамках зимнего сезона Pianissimo в Новом Эрмитаже

15 декабря в Новом Эрмитаже состоялся очередной концерт сезонного цикла фортепианного фестиваля. Традиционно в Большом итальянском просвете среди живописных холстов Джордано, Креспи, Тьеполо и других мастеров XVII-XVIII веков звучат известные сочинения классиков академической музыки. В этот раз композиции Гайдна, Дебюсси и Брамса. 

Илья Соболев
Илья Соболев
Алексей Городнев
Алексей Городнев
Давиде Ранальди

Давиде Ранальди

Семен Михайловский
Семен Михайловский
Ирина Граф

Ирина Граф

Давиде Ранальди

Давиде Ранальди

Мария Макуш

Мария Макуш

Молодой пианист из Италии Давиде Ранальди выступил с сонатой ми-бемоль Йозефа Гайдна, Бергамасской сюитой и пьесой «Остров радости» Клода Дебюсси, а также вариациями на тему Паганини Йоганнеса Брамса. А после концерта вечер продолжился в рамках официальный коктейля в баре Lichfield гостиницы «Астория». 

Известно, что билеты на каждое выступление участников проекта продюсера Алексея Городнева разлетаются в считанные секунды. Однако настоящий аншлаг случился на концерте Давиде Ранальди. На выступлении заметили ректора Академии художеств Семена Михайловского, PR-директора «Астории» Анастасию Дианову, искусствоведа и куратоар Ирину Граф, директора по авиационной коммерции Пулково Асият Халваши, актера и комика Илья Соболев, а также других.

Эльнура Корнеева

Эльнура Корнеева

Асият Халваши

Асият Халваши

Керим Аванас

Керим Аванас

Ирина Рогинская

Ирина Рогинская

Анастасия Дианова
Анастасия Дианова
Алексей Городнев. Елена Данилина, Давиде Ранальди
Алексей Городнев, Елена Данилина, Давиде Ранальди
К 25 годам Давиде Ранальди — выпускник миланской консерватории имени Джузеппе Верди с особым упоминанием «за выдающиеся технические и музыкальные способности» — лауреат многих международных конкурсов. В 2021 его приняли на полную стипендию в Королевский музыкальный колледж в Лондоне. В хайлайтах исполнителя последних сезонов — выступление с Концертом для фортепиано с оркестром No 20 Моцарта в главном зале венецианского театра Ла Фениче и Концертом No 1 Бетховена в театре Карло Феличе ди Генуя. 
Алексей Городнев. Екатерина Земцова, Мария Кузьмина
Алексей Городнев, Екатерина Земцова, Мария Кузьмина
Анна Зарубина
Анна Зарубина
Давиде Ранальди

Давиде Ранальди

Константин Чайкин

Константин Чайкин

Зимняя серия сольных концертов продлится до 8 февраля 2026 года и соберет гениальных неофитов из России, Бразилии, Италии, Швейцарии, Турции, Южной Кореи, Южной Африки и Китая. Узнать подробности программы можно в нашей заметке.

Фото: Денис Денисов

Следите за нашими новостями в Telegram
Люди:
Илья Соболев, Анастасия Дианова, Анна Зарубина Алексей Городнев, Семен Михайловский

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: