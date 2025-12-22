Как прошел концерт Давиде Ранальди в рамках зимнего сезона Pianissimo в Новом Эрмитаже

15 декабря в Новом Эрмитаже состоялся очередной концерт сезонного цикла фортепианного фестиваля. Традиционно в Большом итальянском просвете среди живописных холстов Джордано, Креспи, Тьеполо и других мастеров XVII-XVIII веков звучат известные сочинения классиков академической музыки. В этот раз — композиции Гайдна, Дебюсси и Брамса.
Давиде Ранальди
Ирина Граф
Давиде Ранальди
Мария Макуш
Молодой пианист из Италии Давиде Ранальди выступил с сонатой ми-бемоль Йозефа Гайдна, Бергамасской сюитой и пьесой «Остров радости» Клода Дебюсси, а также вариациями на тему Паганини Йоганнеса Брамса. А после концерта вечер продолжился в рамках официальный коктейля в баре Lichfield гостиницы «Астория».
Известно, что билеты на каждое выступление участников проекта продюсера Алексея Городнева разлетаются в считанные секунды. Однако настоящий аншлаг случился на концерте Давиде Ранальди. На выступлении заметили ректора Академии художеств Семена Михайловского, PR-директора «Астории» Анастасию Дианову, искусствоведа и куратоар Ирину Граф, директора по авиационной коммерции Пулково Асият Халваши, актера и комика Илья Соболев, а также других.
Эльнура Корнеева
Асият Халваши
Керим Аванас
Ирина Рогинская
Зимняя серия сольных концертов продлится до 8 февраля 2026 года и соберет гениальных неофитов из России, Бразилии, Италии, Швейцарии, Турции, Южной Кореи, Южной Африки и Китая. Узнать подробности программы можно в нашей заметке.
Фото: Денис Денисов
Комментарии (0)