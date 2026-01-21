Закрытое с 90-х Большое тон-ателье «Ленфильма» станет площадкой Губернаторского симфонического оркестра

Большое тон-ателье «Ленфильма» находится в 10-м корпусе киностудии (Кронверкский проспект, 35), который построили в середине 60-х и до сих пор используют для действующих цехов постпродакшена. Пространство подходит для записи симфонических оркестров двойного состава и хоров: в советское время здесь создавали саундтреки для кино и телепередач.

Оркестр Ленинградского телевидения и радио под управлением Станислава Горковенко (нынешний Губернаторский симфонический оркестр) также записывал музыку к фильмам в Большом тон-ателье, но с начала 90-х площадку практически не использовали. В 2026 году коллектив музыкантов вернется на историческое место репетиций и записей.