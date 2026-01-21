Закрытое с 90-х Большое тон-ателье «Ленфильма» станет площадкой Губернаторского симфонического оркестра

На открытии площадки 23 января оркестр исполнит партитуру Дмитрия Шостаковича к фильму «Выборгская сторона».
Большое тон-ателье «Ленфильма» находится в 10-м корпусе киностудии (Кронверкский проспект, 35), который построили в середине 60-х и до сих пор используют для действующих цехов постпродакшена. Пространство подходит для записи симфонических оркестров двойного состава и хоров: в советское время здесь создавали саундтреки для кино и телепередач.
Оркестр Ленинградского телевидения и радио под управлением Станислава Горковенко (нынешний Губернаторский симфонический оркестр) также записывал музыку к фильмам в Большом тон-ателье, но с начала 90-х площадку практически не использовали. В 2026 году коллектив музыкантов вернется на историческое место репетиций и записей.
Для «Ленфильма» это не первый опыт сотрудничества с фокусом на звукотехнике: в 2021 году киностудия договорилась с издательством «Питер» о подготовке десяти аудиокниг. Проект возглавила звукорежиссер Наталия Аванесова.
В день повторного открытия Большого тон-ателье Губернаторский симфонический оркестр исполнит полную партитуру Дмитрия Шостаковича к фильму «Выборгская сторона». Музыку к картине, снятой на «Ленфильме» в 1938 году, считали утраченной и лишь недавно восстановили. Репетицию проведет худрук Центра музыкальной культуры «Чайковский» Антон Лубченко.
0+
Комментарии (0)