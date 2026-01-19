Посмертный альбом Паши Техника выйдет 30 января

Новый релиз станет уже второй совместной работой музыкантов. В октябре 2024 года вышла их первая коллаборация «Только Сегодня (Завтра)» из 12 треков в жанре электро. По словам любителя тяжелых и грязных сэмплов Studmire, сотрудничество началось с того, что Техник написал ему сам.

«Давай Завтра? (Сегодня!)» записан летом 2024 года. В композициях появятся вокальные вставки, взятые из разговоров Техника со Studmire и интернет-мемов.