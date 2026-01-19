Посмертный альбом Паши Техника выйдет 30 января

«Давай Завтра? (Сегодня!)» — совместный альбом Паши Техника и артиста Studmire. В релиз войдут 17 треков в жанрах электро, брейкбит и техно.
Новый релиз станет уже второй совместной работой музыкантов. В октябре 2024 года вышла их первая коллаборация «Только Сегодня (Завтра)» из 12 треков в жанре электро. По словам любителя тяжелых и грязных сэмплов Studmire, сотрудничество началось с того, что Техник написал ему сам.
«Давай Завтра? (Сегодня!)» записан летом 2024 года. В композициях появятся вокальные вставки, взятые из разговоров Техника со Studmire и интернет-мемов.
Рэпера и битмейкера Паши Техника (настоящее имя — Павел Ивлев) не стало 5 апреля 2025 года. Основатель группы Kunteynir скончался в возрасте 40 лет в больнице на Пхукете: причиной смерти стал септический шок на фоне полиорганной недостаточности. Похороны Техника прошли 11 апреля в Москве — проститься с рэпером тогда собрались школьники с колонками и серьезные мужчины в Burberry. 12 апреля на стене Виктора Цоя в центре Москвы появилось граффити с надписью «Техник», которое впоследствии стихийно закрашивали столичные художники.
Все доходы с нового альбома направят сыну покойного музыканта.
18+
