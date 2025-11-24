Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Oasis планируют релиз нового сборника лучших хитов. Это будет первая с 2008 года пластинка группы

В него войдут лучшие старые хиты группы, би-сайды, стадионные концерты и треки, записанные после 2000 года, а также демки и каверы.

Ink Drop / Shutterstock

Oasis заявили о релизе нового альбома — впервые с 2008 года. Об этом участники заявили после завершения грандиозного тура на концерте в Сан-Паулу. Слухи о сборнике были еще в 2000 году, но проект так и не реализовали из-за братской вражды. Возобновились и в 2024 году — об этом намекнул Лиам Галлахер в своих социальных сетях. 

Напомним, летом 2024 года Oasis объявили о воссоединении спустя 15 лет вражды. Под трейлером предстоящего тура, который был залит на YouTube-страницу коллектива 27 августа, участники оставили комментарий: «Ружья замолчали. Звезды сошлись. Великое ожидание закончено. Приходите посмотреть. Это не будут транслировать по телевидению». На официальном сайте группы также появились анонсы 13 концертов в пяти городах Великобритании и Ирландии в 2025 году.

Уже известно, что про реюнион Oasis снимут фильм — док спродюсирует создатель «Острых козырьков» Стивен Найт. Уилл Лавлэйс и Дилан Саузерн («Без обратного пути» о Blur и «Заткнись и играй хиты» о LCD Soundsystem) отправились вместе с артистами отправились в тур и снимали прямо на концертах.

Британский коллектив появился в 1991 году и за почти два десятилетия музыкальной карьеры выпустил семь студийных альбомов, став одним из самых коммерчески успешных проектов прошлого века. Вместе с Blur, Suede и Pulp входят в «большую четверку» брит-попа. Группа распалась 15 лет назад в результате очередной ссоры между братьями Галлахер на французском фестивале Rock en Seine, где им пришлось отменять выступление. С тех пор оба участника не поддерживали контакт.

