Реюнион дня: британская рок-группа Oasis объявила о воссоединении спустя 15 лет!

Британские легенды поп-рок музыки Oasis официально подтвердили слухи о воссоединении: «Oasis сегодня завершает годы лихорадочных спекуляций подтверждением долгожданных концертов в Великобритании и Ирландии». Под трейлером предстоящего тура, который был залит на YouTube-страницу коллектива 27 августа, Oasis оставили комментарий: «Ружья замолчали. Звезды сошлись. Великое ожидание закончено. Приходите посмотреть. Это не будут транслировать по телевидению». На официальном сайте группы также появились анонсы 13 концертов в пяти городах Великобритании и Ирландии в предстоящем 2025 году: звезды выступят в Кардиффе, Лондоне, Манчестере, Эдинбурге и Дублине. Тур позиционируется как мировой, однако даты выступлений за пределами Соединенного королевства пока неизвестны. Как утверждает британское издание The Sun, участники коллектива решили вернуть Oasis ради фанатов, несмотря на постоянные родственные конфликты.