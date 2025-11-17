Юрий Смекалов, Виктория Терешкина и Рената Шакирова выступят на фестивале-посвящении Майи Плисецкой и Родиона Щедрина

С 20 ноября по 16 декабря в Москве и Петербурге пройдет музыкальный фестиваль-приношение «Майя и Родион», который в этом году посвятили 100-летию легенды балета Майи Плисецкой. Музыкальным руководителем фестиваля выступает маэстро Валерий Гергиев.

В Москве 20 ноября, в день рождения балерины, торжественное открытие состоится на Исторической сцене Большого театра. Гала-концерт соберет фрагменты балетов, хореографические миниатюры, знаменитая «Кармен-сюита» Бизе – Щедрина, а также черно-белая кинохроника с симфоническим сопровождением. Прямая трансляция события пройдет на платформе «VK Видео».