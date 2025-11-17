Юрий Смекалов, Виктория Терешкина и Рената Шакирова выступят на фестивале-посвящении Майи Плисецкой и Родиона Щедрина

События программы охватят главные культурные площадки обоих городов: сцены Большого и Мариинского театров.
С 20 ноября по 16 декабря в Москве и Петербурге пройдет музыкальный фестиваль-приношение «Майя и Родион», который в этом году посвятили 100-летию легенды балета Майи Плисецкой. Музыкальным руководителем фестиваля выступает маэстро Валерий Гергиев.
В Москве 20 ноября, в день рождения балерины, торжественное открытие состоится на Исторической сцене Большого театра. Гала-концерт соберет фрагменты балетов, хореографические миниатюры, знаменитая «Кармен-сюита» Бизе – Щедрина, а также черно-белая кинохроника с симфоническим сопровождением. Прямая трансляция события пройдет на платформе «VK Видео».
Музыкальный руководитель фестиваля:
Мы тесно дружили, и я благодарен судьбе и благодарен, прежде всего, Майе Плисецкой и Родиону Щедрину за те счастливые мгновения, а это все-таки сотни или даже тысячи часов общения, общения творческого, человеческого, очень счастливого. В Мариинском театре, а теперь и в Большом идут многие произведения Родиона Щедрина. Его муза, Майя Михайловна, постоянно притягивала его внимание, и его восхищение ею было беспредельным. Это счастливая любовь, которая дала всему мировому оперному, балетному театру, миру классической музыки новые и несметные богатства.
События музыкального фестиваля:
- 20 ноября, 19:00 — гала-концерт в двух отделениях «Майя Плисецкая. Портрет эпохи». Среди участников — звезды балета: Виктория Терешкина, Рената Шакирова, Надежда Батоева, Оксана Скорик, Екатерина Кондаурова, Мария Ильюшкина, Тимур Аскеров, Никита Корнеев, Роман Беляков, Александр Сергеев, Юрий Смекалов и другие. Артисты выступят в «Кармен-сюите» на музыку Родиона Щедрина и Жоржа Бизе, а также другой классикой из репертуара. Режиссер концерта – Юрий Смекалов. Управляет Симфоническим оркестром Мариинского театра дирижер Арсений Шупляков. Место: Мариинский-2.
- 20 ноября, 19:00 — опера Родиона Щедрина «Не только любовь» в постановке Александра Кузина на либретто Василия Катаняна по рассказам Сергея Антонова. Дирижер – Заурбек Гугкаев. Cостав исполнителей будет объявлен позднее. Повторно услышать оперу можно 16 декабря в 19:00. Место: Концертный зал.
- 22 ноября, 13:00 — опера «Левша» на музыку и либретто Родиона Щедрина и в постановке Алексея Степанюка. Объемная двухактная опера написана к открытию новой сцены Мариинского театра и посвящена Валерию Гергиеву. Cостав исполнителей будет объявлен позднее. Место: Мариинский-2. Услышать повторно можно в 18:00.
- 12 декабря, 19:00 — опера Щедрина «Лолита» в постановке Славы Даубнеровой. Cостав исполнителей будет объявлен позднее. Место: Мариинский-2.
- 16 декабря, 12:00 — балет «Кармен-сюита» на музыку Щедрина и Бизе. Показ приурочили ко дню рождения композитора. Cостав исполнителей будет объявлен позднее. Место: историческая сцена Мариинского.
- 16 декабря, 19:00 — опера «Мертвые души» в постановке Василия Бархатова по либретто Щедрина на основе поэмы Николая Гоголя. Cостав исполнителей будет объявлен позднее. Место: Мариинский-2.
- 16 декабря, 19:30 — балет Щедрина «Конек-горбунок» на либретто Максима Исаева по сказке Петра Ершова. Место: историческая сцена Мариинского.
