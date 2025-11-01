От Бодлера до нейронок: в Доме Радио состоится премьера вокального цикла Андреаса Мустукиса

Композитор представит цикл из знакомых сочинений на стихи Бодлера, Новалиса и Транстремера, а также впервые — премьеру о сверхсовременных Ромео и Джульетте в духе мелодрамы Спайка Джонса «Она».
8 и 9 ноября на временной площадке Дома Радио на Невском, 62 состоится премьера вокального цикла Haiku композитора-резидента Андреаса Мустукиса.
На концерте прозвучат четыре электронных сочинения на лирику ключевых для композитора поэтов. В программе — Les Fleurs du Mal (2015) для голоса и подготовленного фортепиано на стихи Шарля Бодлера, Hymnen an die Nacht (2023) для голоса и перкуссии на стихи Новалиса, Haiku (2017) для голоса, бас-кларнета, тубы, перкуссии и арфы на стихи Тумаса Транстремера и L’Adieu (2023) — для того же состава на стихи Тумаса Транстремера.
Впервые прозвучит «современная версия Ромео и Джульетты» или музыкальное размышление о цифровой любви между парой искусственных интеллектов Bob and Alice (слышал о таком, Хоакин Феникс?). Текст композиции основан на AI Codex (2015), созданном в Thinking Machines Laboratory FAIR. Композиции исполнят солисты оркестра и хора musicAeterna, а также приглашенные музыканты. В программе заняты сопрано Татьяна Бикмухаметова и Тамара Константинова, с альтами выступят Елена Гурченко и Полина Новикова, на перкуссии — Андрей Волосовский, Максим Санин, Мария Лельхова. Иван Сватковский выйдет с тубой, а Данила Лукьянов — с бас-кларнетом. За арфой Татьяна Репникова, а за фортепиано — Александра Листова. Электронная аранжировка Андреаса Мустукиса. За дирижерским пультом — Евгений Воробьев.
«Каждая из песен — попытка вернуться в то состояние, когда поэтическое слово могло одномоментно преобразить читающего, сменив оптику взгляда на реальность всего несколькими строками», — рассказывают в Доме Радио.
Андреас Мустукис — современный композитор и художник греческого происхождения. Автор более 60 сочинений, включая оркестровые и хоровые произведения, оперы, электронную музыку. Окончил Петербургскую консерваторию имени Римского-Корсакова по классу композиции Бориса Тищенко. С 2021 композитор-резидент Дома Радио и коллектива musicAeterna.
12+
