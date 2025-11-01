От Бодлера до нейронок: в Доме Радио состоится премьера вокального цикла Андреаса Мустукиса

Впервые прозвучит «современная версия Ромео и Джульетты» или музыкальное размышление о цифровой любви между парой искусственных интеллектов Bob and Alice (слышал о таком, Хоакин Феникс?). Текст композиции основан на AI Codex (2015), созданном в Thinking Machines Laboratory FAIR. Композиции исполнят солисты оркестра и хора musicAeterna, а также приглашенные музыканты. В программе заняты сопрано Татьяна Бикмухаметова и Тамара Константинова, с альтами выступят Елена Гурченко и Полина Новикова, на перкуссии — Андрей Волосовский, Максим Санин, Мария Лельхова. Иван Сватковский выйдет с тубой, а Данила Лукьянов — с бас-кларнетом. За арфой Татьяна Репникова, а за фортепиано — Александра Листова. Электронная аранжировка Андреаса Мустукиса. За дирижерским пультом — Евгений Воробьев.

«Каждая из песен — попытка вернуться в то состояние, когда поэтическое слово могло одномоментно преобразить читающего, сменив оптику взгляда на реальность всего несколькими строками», — рассказывают в Доме Радио.

Андреас Мустукис — современный композитор и художник греческого происхождения. Автор более 60 сочинений, включая оркестровые и хоровые произведения, оперы, электронную музыку. Окончил Петербургскую консерваторию имени Римского-Корсакова по классу композиции Бориса Тищенко. С 2021 композитор-резидент Дома Радио и коллектива musicAeterna.

12+