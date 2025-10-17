Егор и Варвара Убель:

О мини-альбоме «Золотой час», который выйдет 31 октября — специально для Собака.ru:

Мы записали мини-альбом об обретении внутренней силы, освобождении и жертвенности. Его идейная основа — это поиск общности между русской народной сказкой и библейскими сюжетами. В четырех треках мы деконструировали классические сюжеты и тем самым, продолжили лейтмотив «возвращения к себе» заданный в альбоме «Сувенир с Земли», который вышел в конце прошлого года. Наших слушателей ждут абсолютно разные по внутреннему наполнению песни, одна из их — совместная акустическая баллада с группой ZOLOTO.