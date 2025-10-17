Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Поп-гранж группа UBEL выпустила клип на песню «Керосин», снятый (одним кадром!) в заброшенной усадьбе Михайловка

Трек войдет в грядущий мини-альбом «Золотой час». Спойлер: ждем фит с ZOLOTO!

UBEL — дуэт брата и сестры Егора и Варвары Убель. Они играют нуарный поп-гранж и не боятся смешивать его с электроникой, минималом, акустикой и альтернативой. Трек «Керосин» — это очередной эксперимент Убелей по расширению жанровых рамок: на этот раз в одном музыкальном котле оказались металл и фольклорные мотивы.

Изображение предоставлено командой артистов. Автор фото: Александр Кушов

Клип на песню был снял одним кадром во Дворце великого князя Михаила Николаевича — ныне это заброшенная усадьба в Ленинградской области. Она была построена в XIX веке и принадлежала младшему сыну императора Николая I. Залы Михайловки сохранили былое величие, но приобрели мрачную готическую атмосферу — как признаются музыканты, такое сочетание идеально подошло задуманной концепции.

Перед съемочной группой и музыкантами стояла непростая задача: действие клипа разворачивается в нескольких залах, которые драматургически сменяют друг друга. В каждом — свое настроение, свет и плотность дыма, а поскольку залы повторяются, атмосферу приходилось перестраивать прямо во время съемки.

Варвара остается в кадре на протяжении всего клипа — в однокадровом формате это требует колоссальной концентрации. В то же время музыканты должны успеть переместиться между залами и занять свои позиции, следя за тем, чтобы не попасть в объектив, когда этого не предполагает замысел.

Финальный дубль дался с пятой попытки — не считая нескольких репетиций.

Егор и Варвара Убель:

О мини-альбоме «Золотой час», который выйдет 31 октября — специально для Собака.ru:

Мы записали мини-альбом об обретении внутренней силы, освобождении и жертвенности. Его идейная основа — это поиск общности между русской народной сказкой и библейскими сюжетами. В четырех треках мы деконструировали классические сюжеты и тем самым, продолжили лейтмотив «возвращения к себе» заданный в альбоме «Сувенир с Земли», который вышел в конце прошлого года. Наших слушателей ждут абсолютно разные по внутреннему наполнению песни, одна из их — совместная акустическая баллада с группой ZOLOTO.

Презентация мини-альбома UBEL «Золотой час» пройдет 4 ноября в петербургском клубе «Космонавт» и 6 ноября в московском «Урбане».

