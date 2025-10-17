Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Музыка

Премьера на Собака.ru: Mirèle — «Серость, Питер и ты»

«Северные дожди — романтично. Мерзну и жду мосты как обычно». Мы или не мы?

Обложка релиза

Гитарная меланхолия, как ни странно, впервые в дискографии Mirèle, за плечами которой шесть сольных альбомов и почти три десятка синглов. Проникновенный голос, будто робкие лучи солнца сквозь пелену свинцовых облаков, подземные переходы, чувство отчужденности, разводные мосты и отсылки к группе «АукцЫон»: все, что мы любим и ненавидим в Петербурге — все в этой песне «Серость, Питер и ты».

Изображение предоставлено командой артиста

Ближайшие сольные концерты Mirèle (слушаем вживую премьеру и не только!) пройдут 1 ноября в петербургском клубе Aurora и 8 ноября в московском ДК Кристалл. 

Изображение предоставлено командой артиста

