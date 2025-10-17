Гитарная меланхолия, как ни странно, впервые в дискографии Mirèle, за плечами которой шесть сольных альбомов и почти три десятка синглов. Проникновенный голос, будто робкие лучи солнца сквозь пелену свинцовых облаков, подземные переходы, чувство отчужденности, разводные мосты и отсылки к группе «АукцЫон»: все, что мы любим и ненавидим в Петербурге — все в этой песне «Серость, Питер и ты».