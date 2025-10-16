Дворжак, много Баха и соло Паскаля Ребера: в Мариинском театре пройдет XIII Международный органный фестиваль

С 22 октября по 5 ноября в Концертном зале Мариинского театра пройдет XIII Международный органный фестиваль. В программе — семь встреч при участии огранистов Паскаля Ребера, Ольги Котляровой, Светланы Бережной, Марины Вяйзя и Леонида Карева. В концертах также примут участие виолончелист Сергей Ролдугин, флейтистка Мария Федотова, перкуссионисты Андрей Хотин, Владимир Маслов, Владислав Иванов, Сергей Буранов и Николай Хотин, а также солисты, Хор и Симфонический оркестр Мариинского театра.

17 октября в преддверии фестиваля в Мариинском исполнят Мессу ре мажор, сочинение 86 Антонина Дворжака — в оригинальном варианте: без аккомпанемента оркестра. На сцене Концертного зала — Хор Мариинского театра под управлением Константина Рылова. За органом — Ольга Котлярова.