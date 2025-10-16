Дворжак, много Баха и соло Паскаля Ребера: в Мариинском театре пройдет XIII Международный органный фестиваль

На сцене Концертного зала — прелюдии, фуги, хоралы и трио — в музыкальном путешествии сквозь века.
С 22 октября по 5 ноября в Концертном зале Мариинского театра пройдет XIII Международный органный фестиваль. В программе — семь встреч при участии огранистов Паскаля Ребера, Ольги Котляровой, Светланы Бережной, Марины Вяйзя и Леонида Карева. В концертах также примут участие виолончелист Сергей Ролдугин, флейтистка Мария Федотова, перкуссионисты Андрей Хотин, Владимир Маслов, Владислав Иванов, Сергей Буранов и Николай Хотин, а также солисты, Хор и Симфонический оркестр Мариинского театра.
17 октября в преддверии фестиваля в Мариинском исполнят Мессу ре мажор, сочинение 86 Антонина Дворжака — в оригинальном варианте: без аккомпанемента оркестра. На сцене Концертного зала — Хор Мариинского театра под управлением Константина Рылова. За органом — Ольга Котлярова.
Программа концертов:
- 22 октября, 19:00 — Бах. Месса си минор. Композиция, работа над которой продолжалась четверть века, считается одной из самых монументальных в истории музыки. Состоит из четырех больших разделов, включающих 24 номера. Месса легла на канонический латинский текст, став внеконфессиональным универсумом. Для создания композиции Бах использовал технику пародии — заимствовал и перерабатывал музыку из своих более ранних произведений (кантат, ораторий). Так, Crucifixus частично основан на Кантате BWV 12. За органом — Ольга Котлярова при участии солистов, Хора и Симфонического оркестра Мариинского театра. Дирижер — Константин Рылов.
- 23 октября, 19:00 — Бах. Гендель. Шостакович. Прокофьев. Щедрин. Чайковский. На сцене Концертного зала — органистка Светлана Бережная и виолончелист Сергей Ролдугин. В программе — Ария из Оркестровой сюиты ре мажор, Фантазия соль мажор, Четыре хоральные прелюдии, Токката и фуга ре минор Баха, Ария до минор Генделя, «Лирические пьесы», Прелюдия до-диез минор и «Три фантастических танца» Шостаковича. Их дополнят Три пьесы из цикла «Мимолетности» и Прелюдия «Арфа» Прокофьева, а также Кадриль из оперы «Не только любовь» Щедрина и Ноктюрн с «Сентиментальным вальсом» Чайковского.
- 26 октября, 12:00 — Марина Вяйзя. Oрганный концерт для детей. Органистка исполнит Прелюдию соль мажор Баха, Гимн Kyrie Angelicum Конрада Паумана, «Танец матросов» Михаэля Преториуса, Allegro (I часть) из Концерта ля минор Вивальди и Баха, «Кукушку» Луи-Клода Дакена, Тамбурин из оперы «Ипполит и Арисия» Жана-Филиппа Рамо, Рондо из Сонаты си минор Карла Баха, Хоральную прелюдию «В Тебе радость» Иоганна Баха, «Мелодию» из оперы «Орфей и Эвридика» Кристофа Глюка, «В пещере горного короля» из музыки к драме Ибсена «Пер Гюнт» Эдварда Грига, «Молитва Деве Марии» из «Готической сюиты» Леона Боэльмана и Токкату ре минор Баха.
- 31 октября, 19:00 — Рамо. Гриньи. Бах. Французский органист Паскаль Ребер выступит c Увертюрой к опере-балету «Галантные Индии» Жана-Филиппа Рамо в транскрипции Ива Рехштайнера, Тремя пьесами из «Первой органной книги» Никола де Гриньи, Фантазией соль мажор, Хоральной прелюдией «Мы благодарим Бога», «дорийской» фугой, Прелюдией и фугой ре мажор, BWV 532, с Тремя хоральными прелюдиями «Единому Богу в Вышних слава» и Фантазией и фугой соль минор Баха.
- 2 ноября, 19:00 — Бах. Страсти по Матфею. Ольга Котлярова вместе с Солистами, Хором и Симфоническим оркестром исполнят вершину барочной духовной музыки. Композиция основана на эпизодах из Евангелия от Матфея (главы 26–27), на поэтических текстах Пикандера и на традиционных лютеранских хоралах. Она разделена на две части: первая охватывает события от Тайной вечери до ареста Христа, а вторая — суд, распятие, смерть, погребение.
- 5 ноября, 19:00 — Бах. Бизе – Щедрин. В программе — Прелюдия и фуга ля мажор, Трио-соната до мажор, Хоральная прелюдия «К Тебе взываю», Прелюдия и фуга си минор и Менуэт и «Шутка» из сюиты си минор Баха, а также «Кармен-сюита» Жоржа Бизе и Родиона Щедрина. Выступают органист Леонид Карев, флейтистка Мария Федотова. За ударными — Андрей Хотин.
6+
