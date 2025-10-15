Валерий Гергиев, Ильдар Абразаков и Денис Мацуев выступят в Петербургской филармонии в 105-м сезоне

25 сентября — в день рождения Дмитрия Шостаковича — стартовал 105-й концертный сезон Петербургской филармонии. Юбилейная программа приурочена к 50-летию присвоения учреждению имени композитора, ему и посвятили главную тему года. В планах филармонии — представить абонемент «(Не)Знакомый Шостакович» с редко исполняемыми произведениями и известными симфониями. Среди них — музыка к кинофильмам «Гамлет» и «Овод», балетные сюиты и антракты из оперы «Катерина Измайлова». В течение двух сезонов, филармония представит почти весь симфонический цикл композитора. В новом сезоне прозвучат Первая (к 100-летию премьеры), Четвертая, Девятая и Одиннадцатая симфонии.

С 9 по 23 октября в филармонии отмечают еще один юбилей — 110-летие со дня рождения Георгия Свиридова — циклом из шести концертов. Прозвучат самые известные произведения композитора, в том числе «Поэма памяти Сергея Есенина» и «Метель».

Одним из ключевых событий сезона станет XXV Международный зимний фестиваль «Площадь Искусств». Юбилейная программа соберет на филармонической сцене коллективы под управлением главного дирижера Петербургской филармонии Николая Алексеева, Валерия Гергиева художественного руководителя и главного дирижера Академического симфонического оркестра Петербургской филармонии Димитриса Ботиниса, Александра Лазарева, Юрия Башмета, Александра Сладковского, Филиппа Чижевского, Александра Соловьева. А солировать будут пианисты Денис Мацуев, Николай Луганский, Екатерина Мечетина, Энджел Вонг, Петр Лаул, скрипачи Вадим Репин, Гайк Казазян, виолончелист Александр Рамм, певцы Аида Гарифуллина, Ильдар Абдразаков, Надежда Павлова.

К 270-летию Моцарта в филармонии запускают абонемент «Моцарт +», где работы композитора замиксуются с сочинениями других авторов. Одним из ключевых событий программы станет мировая премьера Симфонии-реквиема Алексея Крашенинникова.

105-й концертный сезон представит и совместную программу с Домом музыки, которому в этом году исполняется 20 лет.

Также в афише — сочинения Анатолия Королева и других современных композиторов: «Учение о гармонии» американского минималиста Джона Адамса, «Аркана» пионера электронной музыки и музыкального авангарда Эдгара Вареза и Альтовый концерт Софии Губайдулиной.

Параллельно с музыкальной частью филармония продолжает развивать просветительские программы и инклюзивную среду в исторических интерьерах концертных залов. Оба зала, Малый и Большой, оборудованы системой «Говорящий город» для помощи слепым и слабовидящим слушателям, а также обладают паспортами доступности.

12+