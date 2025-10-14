Октябрь объявляем месяцом скрипки! И слушаем классику в парадных залах Эрмитажа, Филармонии и Капелле

Ключевым героем на этот раз станет Людвиг Бетховен — в программе «Планета Бетховен» собрали как его ключевые сочинения, так и музыку композиторов, вдохновленных его творчеством.
С 18 по 30 октября на музыкальных и культурных площадках города — Эрмитажном театре и самом музее, Филармонии и Мальтийской капелле — пройдет V Международный фестиваль скрипки «Скрипка. Фестиваль. Санкт-Петербург». В этом году программу целиком посвятили наследию Людвига Бетховена. Художественный руководитель проекта — Сергей Стадлер.
Вход на концерты 20, 22, 25, 30 октября осуществляется по регистрации на сайте «Петербург-концерта».
18 октября форум откроется оперой «Фиделио» в постановке режиссера Ирины Фокиной в Эрмитажном театре. Партитуру исполнит Симфонический оркестр Санкт-Петербурга под управлением Сергея Стадлера при участии солистов и коллективов «Петербург-концерта»: Ансамбля солистов «Рождество» и Государственного ансамбля танца «Барыня».
20 октября в Большом зале Филармонии состоится гала-концерт с участием скрипачей-виртуозов. Сергей Стадлер и Симфонический оркестр исполнят Концерт для скрипки с оркестром Бетховена. Николай Мадоян и Гайк Казазян представят романсы для скрипки с оркестром, а дирижировать этим блоком будет Павел Петренко. Мадоян также исполнит Интродукцию и вариации на тему арии «Трепет сердца» Никколо Паганини. Максим Федотов сыграет вторую и третью части Концерта для скрипки с оркестром Чайковского. В интерпретации Графа Муржи прозвучат части Испанской симфонии Эдуарда Лало и Интродукция и рондо-каприччиозо Камиля Сен-Санса. Завершит гала-концерт оркестровая сюита «Музыка для королевских фейерверков» Георга Фридриха Генделя в транскрипции Сергея Стадлера.
22 октября в Фельдмаршальском зале Эрмитажа представят программу «Молодые скрипичные таланты». Александр Полторацкий исполнит три пьесы из цикла «Воспоминание о дорогом месте» Чайковского и «Вальс-скерцо» в переложении Василия Безекирского. Мария Артеева представит поэму для скрипки с оркестром Эрнеста Шоссона. Эмиль Ильдиреков сыграет Фантазию на темы оперы «Золотой петушок» Николая Римского-Корсакова в редакции Ефрема Цимбалиста и Этюд в форме вальса Камиля Сен-Санса в переложении Изаи. Иван Кузнецов исполнит Рапсодию «Цыганка» Мориса Равеля и две юморески Яна Сибелиуса. В завершении вечера прозвучит Концерт для двух скрипок с оркестром ля минор Антонио Вивальди в исполнении Максима и Петра Федотовых. Дирижером Симфонического оркестра выступит Павел Петренко.
25 октября в Мальтийской капелле прозвучит Месса до мажор Бетховена в исполнении Симфонического оркестра, Ансамбля солистов «Рождество» и солистов «Петербург-концерта» Елены Заставной, Анастасии Мещановой, Леонтия Сальенского и Дениса Чеколды. В программе также — «Чудо святой Пятницы» из оперы-мистерии «Парсифаль» Вагнера.
26 октября в залах Государственного Эрмитажа – Испанском просвете, Лоджиях Рафаэля, Зале Рафаэля и Павильонном зале – Сергей Стадлер и ведущие музыканты Заслуженного коллектива России академического симфонического оркестра филармонии Павел Попов, Антонина Попрас и Дмитрий Хрычев исполнят четыре последних квартета Бетховена.
30 октября в завершение фестиваля в Гербовом зале Эрмитажа прозвучит Третья («Героической») симфония Бетховена.
