Октябрь объявляем месяцом скрипки! И слушаем классику в парадных залах Эрмитажа, Филармонии и Капелле

С 18 по 30 октября на музыкальных и культурных площадках города — Эрмитажном театре и самом музее, Филармонии и Мальтийской капелле — пройдет V Международный фестиваль скрипки «Скрипка. Фестиваль. Санкт-Петербург». В этом году программу целиком посвятили наследию Людвига Бетховена. Художественный руководитель проекта — Сергей Стадлер.

Вход на концерты 20, 22, 25, 30 октября осуществляется по регистрации на сайте «Петербург-концерта».