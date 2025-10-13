Что послушать на этой неделе: Gorillaz, King Krule и Джейкоб Элорди в клипе Bon Iver

«Золотые зубы» — «Золотые ремиксы» (альбом)

Трио из Тольятти устроило ревизию старых треков — так получился альбом ремиксов от SP4K, Директора Всего и других электронных музыкантов. «Благодаря компетентным и талантливым людям песни оказались в добрых руках: там им уютно, спокойно и весело. Все, что нам остается — насладиться данным альбомом ремиксов от именитых продюсеров и удивиться: "Ого, ничего себе. Вот это, конечно, да!"» — говорят музыканты.