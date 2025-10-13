Что послушать на этой неделе: Gorillaz, King Krule и Джейкоб Элорди в клипе Bon Iver

Ремиксы Директора Всего и SP4K на «Золотые зубы», совместный трек авангардистки Кати IOWA и Минаевой, клубный хаус-манифест Cream Soda и второй альбом петербуржцев «До свиданья, дорогая!» (признаемся в симпатиях: любимцы той части редакции, которая мечтает вернуться в 2017 год!). Рассказываем об этих и других свежих музыкальных релизах, под которые стоит провести неделю.
«До свиданья, дорогая!» — «герань» (альбом)
Редакция рекомендует запомнить это имя! Петербуржцы «До свиданья, дорогая!» называют себя «пролетающим на скейте сквозь дебри взрослой жизни ансамблем», а мы — той самой группой, которая вернет вас в вожделенный 2017 год (новый 2007-й!). Их второй альбом «герань» — это музыкальный калейдоскоп из осколков чувств, винтажного звучания, поиска себя и цепляющих припевов.
Gorillaz — «The Manifesto» (сингл)
Следующей весной группа Деймона Албарна и Джейми Хьюлетта выпустит свой девятый альбом «The Mountain», а пока слушаем сингл «The Manifesto». Вымышленный барабанщик Gorillaz Рассел Хоббс задает настроение пластинки: «Как космическая пыль, мы здесь навсегда, а это очень долго. Это музыкальная медитация, наполненная светом. Путешествие души с ритмами...»
Bon Iver — «Day One» (сингл)
Режиссер Джос Диас Контрерас экранизировал песню с альбома «Sable, Fable», вышедшего в апреле. Клип на «Day One» — это короткометражка, действие которой происходит в антиутопическом будущем, где Bon Iver ушел на пенсию, и его должен заменить имитатор. Среди многочисленных претендентов — Кристин Милиоти, Сент-Винсент и Джейкоб Элорди с накладной бородой.
«Золотые зубы» — «Золотые ремиксы» (альбом)
Трио из Тольятти устроило ревизию старых треков — так получился альбом ремиксов от SP4K, Директора Всего и других электронных музыкантов. «Благодаря компетентным и талантливым людям песни оказались в добрых руках: там им уютно, спокойно и весело. Все, что нам остается — насладиться данным альбомом ремиксов от именитых продюсеров и удивиться: "Ого, ничего себе. Вот это, конечно, да!"» — говорят музыканты.
Tara Lily & King Krule — «Tropical Storm» (сингл)
Гипнотический совместный сингл двух британцев предваряет альбом «Quiet Nights (Early Takes)», который Тара Лили выпустит 7 ноября. Она собрала его из архивных набросков «смертельно тихого и прекрасного периода» своего творчества. Напомним, дебютный альбом исполнительницы «Speak in the Dark» вышел в прошлом году.
IOWA, Минаева — «Сильная» (сингл)
Катя IOWA и автор хита «Шоколадка» Ксюша Минаева ведут откровенный разговор на важную социальную тему: почему быть сильным не значит выдерживать все и как разрешить себе быть уязвимым. Основано буквально на реальных событиях: по словам IOWA, песня «Сильная» родилась из личной «попытки выйти из вечной гонки и найти точку опоры».
Taylor Swift — «The Life of a Showgirl» (альбом)
Если вы из тех, кто предпочитает подождать, чтобы настоялось, сейчас самое время послушать новую эру Тейлор Свифт: за 10 дней с момента выхода альбом «The Life of a Showgirl» побил рекорд Адель и уже принес Тейлор почти 50 млн долларов. Музыкальные критики уверены, что он станет самым продаваемым лонгплеем года — даже несмотря на отсутствие «действительно запоминающихся мелодий».
Cream Soda — «Подруга» (сингл)
Новый сингл Cream Soda — это клубный хаус-манифест о внутренней свободе и местами агрессивный ответ на «давление, попытки манипуляций и утраты многих личных отношений» — со всем этим музыканты столкнулись в реальной жизни. Илья Гадаев и Алиса Стяжкова пытаются побороть перфекционизм, делая упор на более минималистичный продакшен. А еще — совершают первый шаг к «признанию женственности в проекте».
