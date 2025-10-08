Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Музыка

Владимир Волков, оркестр «Дивертисмент» и Руст Позюмский выступят на камерных концертах Salon de Musique в Шереметевском дворце

Проект возрождает традицию музыкальных вечеров, популярных при жизни графа Шереметева. В прошлом во дворце выступали Ференц Лист, Гектор Берлиоз и Полина Виардо, а этой осенью в его стенах прозвучат армянская традиционная музыка, куртуазные арии в арт-рок аранжировке и авангард от Сергея Курехина.

Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой СПбГМТиМИ

С 24 октября по 5 декабря в Шереметевском дворце на набережной Фонтанки пройдет цикл камерных концертов Salon de Musique. События стартуют аккурат после официального закрытия Музея музыки — в 19:00. А по билету на концерт с 18:00 можно посетить увидеть постоянную экспозицию музыкальных инструментов.

24 октября цикл откроется выступлением инструментального трио «Цвет граната»: Виталий Погосян (дудук), Владимир Волков (контрабас) и Владимир Шуляковский (скрипка). Программа вечера построена вокруг дудука — древнего музыкального инструмента, который часто называют «звучащей душой абрикосового дерева». Исполнят традиционные армянские песни, авторские композиции участников трио и импровизации контрабасиста Владимира Волкова — идеолога фестиваля Volkov. Также прозвучит одноименная композиция, созданная специально для проекта, «Цвет граната». Музыкальный вечер пройдет в Белом зале.

12 ноября в Домовой церкви выступит дуэт гамбистов Алисы Тен и Руста Позюмского с программой «Огонь горит» — с композициями в жанре куртуазной арии XVII века. Это любовные оды о несбыточных чувствах, которые писали даже герцог Ришелье и Людовик XIII.

5 декабря серия завершится масштабным концертом камерного оркестра «Дивертисмент» под управлением Ильи Иоффа. Музыканты исполнят «Воробьиную ораторию» Сергея Курехина. На сцене также оперная дива Вера Чеканова, барочная певица Алиса Тен, контрабасист Владимир Волков и другие. Концерт пройдет в Белом зале.

