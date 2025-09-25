В Доме Радио открывается выставка «Акустический след» по итогам Лаборатории экспериментального звука

След разместят в трех залах исторического особняка, где покажут весь путь работы со скрытыми сигналами: от их обнаружения и исследования до переосмысления в художественные объекты. В экспозиции — сенсоры и инструменты, разработанные в Лаборатории, а также звуковые инсталляции, которые демонстрируют их в действии. А в медиатеке соберут исследования акустического наследия инженерных конструкций XX века и полевых практикумов ЛЭЗ.