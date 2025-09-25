Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Музыка

В Доме Радио открывается выставка «Акустический след» по итогам Лаборатории экспериментального звука

Важно! Выставка откроется концертом, а его исполнители станут будущими преподавателями ЛЭЗ: в 2025–2026 годах они проведут в Лаборатории авторские курсы и воркшопы. Их выступление задаст вектор просветительской программы на будущее.

Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Дома Радио. Фото: Виктор Челин

1 октября в Доме Радио на временной площадке Невского проспекта, 62 откроется выставка «ЛЭЗ: Акустический след» — просветительская и исследовательская платформа Дома Радио Лаборатория экспериментального звука. В основе экспозиции — скрытое, где электромагнитные волны обретают осязаемость.

След разместят в трех залах исторического особняка, где покажут весь путь работы со скрытыми сигналами: от их обнаружения и исследования до переосмысления в художественные объекты. В экспозиции — сенсоры и инструменты, разработанные в Лаборатории, а также звуковые инсталляции, которые демонстрируют их в действии. А в медиатеке соберут исследования акустического наследия инженерных конструкций XX века и полевых практикумов ЛЭЗ.

Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Дома Радио

1 октября выставку откроют концерт при участии музыкантов и саун-дизайнеров Сони Скобелевой, Сергея Суховика, Артёма Слесарева и проекат H93.1. Каждый автор использует оригинальную технику работы со звуком — от электроакустической импровизации и модульного синтеза до алгоритмических композиций и работы с шумом.

