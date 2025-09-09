Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Музыка

Бас Ильдар Абдразаков привезет в Мариинский оперу «Алеко» Сергея Рахманинова. Это режиссерский дебют певца

Свежие премьеры привезет на гастроли  Севастопольский театр оперы и балета. А его худрук, Ильдар Абдразаков, не только представит свою первую режиссерскую работу, но и исполнит в ней ведущую партию.

Westermak / Shutterstock

11 и 12 ноября на исторической сцене Мариинского состоится петербургская премьера драмбалета по повести «Поликушка» Льва Толстого. Впервые его показали в августе на IX Международном фестивале оперы и балета «Херсонес». Это первая балетная адаптация повести. Двухактная постановка выпускника Королевской школы балета в Лондоне, экс-премьера Баварской государственной оперы и хореографа Джоны Пола Кука переосмысляет оригинал в жанре романтической притчи с философским подтекстом. Реализм уступает место духовным поискам. 

В основе сюжета — история трагической судьбы крестьянина Поликея, который теряет деньги, доверенные ему барыней.

Хореография спектакля сочетает элементы классического балета и современного танца, а также пантомимы и драматического театра. Известно, что режиссер опирался на традиции русского драмбалета 1930-х годов. Спектакль поставлен на камерные и фортепианные композиции Сергея Рахманинова, такие как «Остров мертвых», а также русские народные, казачьи песни. Музыку исполняют пианистка Мария Скоробогатова и камерный ансамбль под управлением дирижера Большого театра Артема Абашева. А одним из ключевых решений стало участие Хора Сретенского монастыря, который выступает условным собирательным голосом народа, комментирующим происходящее.

Либретто по повести Толстого писала Ольга Кузнецова. Художественное решение и костюмы, созданные с оглядкой на моды середины XIX века, дело рук Ольги Скурихиной. 

3 декабря дважды — в 18:00 и 21:00 — в Мариинском-2 можно увидеть еще одну премьеру — оперу Сергея Рахманинова (написанную в 19 лет в качестве диплома!) «Алеко» в постановке Ильдара Абдразакова на либретто Владимира Немировича-Данченко по поэме Александра Пушкина «Цыганы». Для всемирно известного оперного баса, худрука Севастопольского государственного театра оперы и балета Ильдара Абдразакова спектакль стал дебютной постановкой в качестве режиссера. Он также исполнит ведущие партии в своей интерпретации (написана для баритона, но может исполняться и басом).

Алеко бежал от «неволи душных городов» и присоединился к цыганскому табору в поисках свободы. Герой влюбляется в юную цыганку Земфиру, которая вскоре охладевает к нему, увлекшись другим. 

Действие оперы перенесли из цыганского табора в советскую хрущевку 80-х — 90-х годов. Декорации создавала художник Екатерина Малинина, лауреат «Золотой маски», а костюмы собраны модным домом YANA. Пластика поставлена хореографами Екатериной Чередниковой и Брайеном Опоку. На сцене — Cимфонический оркестр Мариинского театра
под управлением Валерия Гергиева и Хор академической хоровой капеллы России.

