Бас Ильдар Абдразаков привезет в Мариинский оперу «Алеко» Сергея Рахманинова. Это режиссерский дебют певца

11 и 12 ноября на исторической сцене Мариинского состоится петербургская премьера драмбалета по повести «Поликушка» Льва Толстого. Впервые его показали в августе на IX Международном фестивале оперы и балета «Херсонес». Это первая балетная адаптация повести. Двухактная постановка выпускника Королевской школы балета в Лондоне, экс-премьера Баварской государственной оперы и хореографа Джоны Пола Кука переосмысляет оригинал в жанре романтической притчи с философским подтекстом. Реализм уступает место духовным поискам.

В основе сюжета — история трагической судьбы крестьянина Поликея, который теряет деньги, доверенные ему барыней.

Хореография спектакля сочетает элементы классического балета и современного танца, а также пантомимы и драматического театра. Известно, что режиссер опирался на традиции русского драмбалета 1930-х годов. Спектакль поставлен на камерные и фортепианные композиции Сергея Рахманинова, такие как «Остров мертвых», а также русские народные, казачьи песни. Музыку исполняют пианистка Мария Скоробогатова и камерный ансамбль под управлением дирижера Большого театра Артема Абашева. А одним из ключевых решений стало участие Хора Сретенского монастыря, который выступает условным собирательным голосом народа, комментирующим происходящее.

Либретто по повести Толстого писала Ольга Кузнецова. Художественное решение и костюмы, созданные с оглядкой на моды середины XIX века, дело рук Ольги Скурихиной.