Дом Радио едет на гастроли в Ораниенбаум! В программе концерты musicAeterna и философские прогулки с кураторами

Эти выходные — кульминация восьмого выпуска проекта «Музыкальное измерение» под названием «Парк "Ораниенбаум"». Предыдущие были трибьютом Дюреру, Рериху, Стравинскому, Дягилеву, арт-коллекции Морозовых, романтизму и живописи на рубеже XIX и XX веков. Каждое из них — отдельный проект о синтезе визуального и аудиального искусств, для которого дирижер и резиденты musicAeterna (отталкиваясь от локации!) составляют плейлисты.

В случае с «Парком "Ораниенбаум"» за подборку саундтреков отвечали Теодор Курентзис, Андреас Мустукис и Кирилл Архипов. Дополнительным бонусом стала лаунж-зона между Большим Меншиковским дворцом и Нижним прудом для погружения в архитектурно-музыкальный ландшафт.