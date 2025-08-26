Дом Радио едет на гастроли в Ораниенбаум! В программе концерты musicAeterna и философские прогулки с кураторами

30 и 31 августа в парке «Ораниенбаум» можно будет поразмышлять о связи музыки и природы на практиках-променадах, а также послушать скрипача Дмитрия Чепигу, виолончелистов Максима Акчурина и Андрея Ефимовского и новый брасс-ансамбль артистов медной духовой группы musicAeterna.
Эти выходные — кульминация восьмого выпуска проекта «Музыкальное измерение» под названием «Парк "Ораниенбаум"». Предыдущие были трибьютом Дюреру, Рериху, Стравинскому, Дягилеву, арт-коллекции Морозовых, романтизму и живописи на рубеже XIX и XX веков. Каждое из них — отдельный проект о синтезе визуального и аудиального искусств, для которого дирижер и резиденты musicAeterna (отталкиваясь от локации!) составляют плейлисты.
В случае с «Парком "Ораниенбаум"» за подборку саундтреков отвечали Теодор Курентзис, Андреас Мустукис и Кирилл Архипов. Дополнительным бонусом стала лаунж-зона между Большим Меншиковским дворцом и Нижним прудом для погружения в архитектурно-музыкальный ландшафт.
30 августа
- 12:00 и 14:30 — прогулка «В прошлом году в Ораниенбауме». Куратор направления танца Дома Радио Алевтина Грунтовская предлагает найти свой «выход из лабиринта» и «вглядеться» в пространство парка.
- 13:00 — прогулка «Слуховое наблюдение». Куратор направления медиации и архива Дома Радио Ира Френкель обращается к практикам замедления, ведения дневника наблюдений и «вслушивания».
- 14:00 — концерт скипача Дмитрия Чепиги. В программе — Бах, Паганини, Перселл, Крейслер.
- 16:00 — концерт брасс-квинтета солистов оркестра musicAeterna. В программе — Муре, Габриели, Гендель, Шейдт, Бах, Кларк.
31 августа
- 12:30 — прогулка «Сады философии». Куратор направления философии Дома Радио Марина Стародубцева следует идее Хильдегарды Бингенской (настоятельницы бенедиктинского монастыря XII века!) и приглашает изучить «ритмы и внутреннюю музыку» природы.
- 14:00 — концерт виолончелиста Максима Акчурина. В программе — Бах, Кассадо, Бриттен.
- 15:00 — прогулка «Слуховое наблюдение». Куратор направления медиации и архива Дома Радио Ира Френкель обращается к практикам замедления, ведения дневника наблюдений и «вслушивания».
- 16:00 — концерт виолончелиста Андрея Ефимовского. В программе — Маре, Бах, Габриели, Пиатти, Кассадо, Хенрисон, Бартоломеу, МакФеррин.
18+
Комментарии (0)