Шостакович и Малер, Виктория Терешкина и Кимин Ким: Мариинский театр открывает 243-й сезон

Рассказываем о программе на начало сентября.

Валерий Гергиев

Программа, посвященная Дмитрию Шостаковичу и Густаву Малеру, откроет осеннюю серию концертов в Петербурге. 1 сентября, накануне старта 243-го сезона, Симфонический оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева исполнит первые симфонии двух композиторов.

Написанная в 1925 году симфония № 1 фа минор стала дипломной работой и блестящим дебютом 19-летнего Дмитрия Шостаковича. Симфония № 1 ре мажор (1889) Густава Малера, созданная им в возрасте 24 лет, впервые подняла знаковые для творчества австрийского классика вопросы — о сущности бытия, о смысле жизни и сопротивлении судьбе. 

Торжественное открытие сезона в Концертном зале состоится уже на следующий день, 2 сентября. На сцене выступят обладатели I премии и золотых медалей II Международного конкурса имени Рахманинова — молодые пианисты Владимир Вишневский и Жуй Мин. В программе симфоническая поэма «Утес», Рапсодия на тему Паганини и Второй фортепианный концерт Рахманинова. 

Виктория Терешкина и Кимин Ким в «Баядерке»
Изображение предоставлено пресс-службой Мариинского театра. Фото Наташи Разиной

В Мариинском-2 сезон откроется 5 сентября большой мифологической оперой Римского-Корсакова «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии». Главные партии исполнят Ирина Чурилова, Денис Закиров, Станислав Трофимов, Гамид Абдулов, Максим Даминов и Светлана Карпова. За дирижерским пультом — Валерий Гергиев.

Новый сезон на исторической сцене Мариинского театра откроет другая опера Римского-Корсакова — красочная  «Сказка о царе Салтане». 6 сентября в главных партиях выйдут Михаил Колелишвили, Анна Бархатова, Михаил Векуа, Оксана Шилова, Варвара Соловьева, Наталья Часовитина и Елена Витман.

Старт балетному сезону в Мариинском театре будет дан 10 сентября: на исторической сцене представят «Баядерку» Минкуса. В главных партиях выйдут Виктория Терешкина, Кимин Ким и Дарья Куликова. За дирижерским пультом — Арсений Шупляков.

