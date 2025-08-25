Программа, посвященная Дмитрию Шостаковичу и Густаву Малеру, откроет осеннюю серию концертов в Петербурге. 1 сентября, накануне старта 243-го сезона, Симфонический оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева исполнит первые симфонии двух композиторов.

Написанная в 1925 году симфония № 1 фа минор стала дипломной работой и блестящим дебютом 19-летнего Дмитрия Шостаковича. Симфония № 1 ре мажор (1889) Густава Малера, созданная им в возрасте 24 лет, впервые подняла знаковые для творчества австрийского классика вопросы — о сущности бытия, о смысле жизни и сопротивлении судьбе.

Торжественное открытие сезона в Концертном зале состоится уже на следующий день, 2 сентября. На сцене выступят обладатели I премии и золотых медалей II Международного конкурса имени Рахманинова — молодые пианисты Владимир Вишневский и Жуй Мин. В программе симфоническая поэма «Утес», Рапсодия на тему Паганини и Второй фортепианный концерт Рахманинова.