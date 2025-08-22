Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

191 трек выпустят The Beatles в альбоме Anthology 4. Среди них 13 неизвестных демо и сессионных записей

Переиздание мультимедийного ретроспективного проекта конца 90-х годов, с добавлением нового материала как в музыкальный бокс-сет, так и в телесериал, соберут к 25-летию группы. А документальный фильм теперь можно будет увидеть в виде сериала на Disney+.

Photo by Central Press/Getty Images

21 ноября The Beatles переиздадут альбом Anthology 4 в рамках обновления многолетнего масштабного проекта The Beatles Anthology. Сет-лист будет значительно расширен, а сам альбом войдет в состав бокс-сетов на CD и виниле. В него войдут 36 треков, 13 из которых никогда ранее не публиковались. Это демо- и сессионные записи из разных периодов творчества культовых британцев, начиная с ранних лет. Среди ключевых музыкальных новинок — новые ремиксы песен «Free as a Bird» и «Real Love», выполненные продюсером Джеффом Линном. Также в бокс-сет будет включена и последняя песня группы, «Now and Then», выпущенная в 2023 году.

Представят и док — восемь оригинальных серий, отреставрированных и ремастированных силами команды Питера Джексона (Wingnut Films) и Джайлза Мартина, выйдут на стриминговом сервисе Disney+. К ним добавят девятую серию с редкими закулисными кадрами 1994-1995 годов, на которых Пол Маккартни, Джордж Харрисон и Ринго Старр работают и вспоминают историю группы. 

Комментарии (0)

