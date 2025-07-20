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Билли Айлиш заявила, что работает над совместным проектом с Джеймсом Кэмероном

Певица рассказала об этом во время своего концерта в Манчестере. Сейчас она в туре, продвигающем ее третий альбом «Hit Me Hard and Soft».

DFree / Shutterstock.com

«Вы наверняка заметили, что здесь больше камер, чем обычно. Я не могу рассказать много, но могу сказать, что работаю над чем‑то очень, очень особенным с Джеймсом Кэмероном, и это будет в 3D, — сказала Айлиш со сцены. — Так что воспринимайте это как хотите, но эти четыре концерта здесь, в Манчестере, мы с вами — часть проекта, который я создаю вместе с ним. Поэтому не обращайте внимания на камеры, и да, я, скорее всего, буду в этом же наряде четыре дня подряд».

Детали сотрудничества пока остаются в тайне, но фанаты певицы предполагают, что ведется работа над концертным фильмом.

«Путешествие на солнце и обратно» Михайлова, ремейк «Как приручить дракона» и «Неукротимый» с Эриком Баной. А также — финальный сезон янг-эдалта «То лето, когда я похорошела»,  картина «Гранд тур», получившая приз за лучшую режиссуру в Каннах в прошлом году, и драмеди «Школа мистера Пингвина» со Стивом Куганом. Рассказываем о главных фильмах и сериалах недели, которые можно посмотреть на стримингах и ТВ.

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