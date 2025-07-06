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Apple Music назвал «Shape of You» песней десятилетия

В честь десятилетия платформы сервис представил подборку из 500 самых популярных треков. Лидером списка стала песня Эда Ширана «Shape of You».

Miguel Angel Lopez Rojas / Shutterstock.com

Трек «Shape of You» 2017-го года стал самой прослушиваемой песней в мире и более тысячи дней удерживался на первом месте в чарте «Top Songs» хотя бы в одной стране. В день релиза он установил рекорд по количеству стримов в категории поп-музыки.

Вторую строчку рейтинга заняла композиция The Weeknd «Blinding Lights», продержавшаяся свыше 180 дней в первой десятке чарта «Global Daily Top 100». На третьем месте — «God’s Plan» от Drake, ставшая самой прослушиваемой хип-хоп композицией в истории сервиса. Всего в итоговый список вошли 27 треков рэпера, девять из которых — в первой сотне.

Четвертое и пятое места заняли «Sunflower» и «Rockstar» в исполнении Post Malone. В списке присутствует и праздничная классика — «All I Want for Christmas Is You» Мэрайи Кэри, а самым ранним треком стал «Bohemian Rhapsody» Queen, занявший 156-ю позицию.

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