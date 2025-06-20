Ашот Геворкян

Режиссер, музыкант, клипмейкер — об использовании ИИ. Специально для Собака.ru:

У меня есть принцип: если появляется новая технология, связанная с моей профессией (а иногда и не только), я оставляю в стороне предрассудки и снобизм — и обязательно выделяю время, чтобы освоить новый инструмент. Это всегда помогало мне упрощать и ускорять рабочие процессы, делая результат уникальным в конкурентной среде видео, фото и диджитал-индустрии.

С появлением нейросетей индустрия стала стремительно трансформироваться — контент создается все быстрее. Но ИИ не заменит режиссеров и операторов, как многие боятся. Скорее, нас ждет симбиоз: реальные съемки + ИИ + CG. Это откроет артистам путь к еще более смелым визуальным идеям.

Простой пример: артист снимается в студии, а фон генерируется нейросетью. Это самый доступный способ создать необычный визуал без дорогих съемок. Эффекты, которые раньше требовали большого бюджета и сложной техники, теперь доступны даже для безбюджетных клипов — во многом благодаря таким инструментам, как Higgsfield.

Почему ИИ не заменит настоящие съемки? Потому что ИИ дает контролируемый результат — пусть и с пробами и ошибками, но предсказуемый. А на реальной площадке часто работает хаос, случайности, импровизация. Там, где появляются магические детали, которые невозможно прописать в промпте. Там рождаются решения, выросшие не из алгоритма, а из интуиции и момента.

Я уверен: при переизбытке ИИ-контента ценность «живой» и «крафтовой» съемки только возрастет.

ИИ — это инструмент, а не замена человека. Он усиливает, ускоряет, расширяет. Но все равно нужен тот, кто задаст вопрос, определит стиль, отделит банальное от настоящего. ИИ не заменит режиссера с видением.

18+