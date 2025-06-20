В этом видео — история «человека», в котором живут демоны. Он пытается их сдерживать, но однажды отпускает — и все становится только хуже.
Геворкян Ашот — фотограф, режиссер, креативный продюсер и соучредитель видеопродакшенов OMNI Dubai и OMNI Production Moscow, в портфолио которого работы для Инстасамки, Kizaru, Антохи МС, ZOLOTO, Big Baby Tape, Клавы Кока, группы «Моя Мишель» и многих других. Группу BRIGHTMN он собрал еще в 2017 году, ее особенность — в дистанционном формате: все участники живут в разных странах (Россия, Нидерланды, ОАЭ, Армения), что не мешает им создавать цельный музыкальный материал. С самого начала BRIGHTMN приняли этот творческий вызов: продолжать творить, несмотря на расстояния, и у них получилось.
Песня «Чуть-чуть» войдет в грядущий альбом группы «Искра», который выйдет 1 августа. Композиция вышла еще в 2022 году как отдельный сингл, но по-настоящему завершенной она стала позже — после почти двух лет кропотливой работы. Финальный саунд-продакшн трека принадлежит Роме Бестселлеру.
О песне «Чуть-чуть»:
Песня «Чуть-чуть» звучала в сериале «Зеленый мэр», но мы всегда чувствовали, что она требует своего отдельного кинематографичного клипа. В этом видео — история «человека», в котором живут демоны. Он пытается их сдерживать, но однажды отпускает — и все становится только хуже. Мы часто думаем, что игнорирование своих потаенных желаний безопасно, но даже немного неудовлетворенности может однажды вырваться наружу — в извращённой, неуправляемой форме. Ведь если не дать себе «чуть-чуть», то можно сорваться по полной.
Ашот Геворкян
Геворкян начал делать свои первые генерации еще с самой первой версии Midjourney в 2022 году — и с тех пор «держит руку на пульсе». Последние два года практически вся его работа связана со взаимодействием с ИИ: от текста до изображений и видео. Часть клипа на песню «Чуть-чуть» была создана с помощью нейросетей: Higgsfield, Midjourney, Krea, а анимация производилась в Kling 2.0 и Runway.
О клипе на песню «Чуть-чуть»:
Мне хотелось большего — не просто лайв-видео, а чего-то с сюжетом, с личной драматургией. Здесь и пришли на помощь нейросети. Я давно увлекаюсь генеративными ИИ-инструментами и в этот раз решил рискнуть — скомбинировать реальные съемки с полностью ИИ-сгенерированным нарративом. За 12 дней я собрал этот видеоряд, который иначе бы просто не удалось снять. Получилось нечто вроде 3D-анимационного кино в формате музыкального видеоклипа. Без жанровых рамок, но с отчетливым настроением и смыслом.
Группа BRIGHTMN
Ашот Геворкян
Режиссер, музыкант, клипмейкер — об использовании ИИ. Специально для Собака.ru:
У меня есть принцип: если появляется новая технология, связанная с моей профессией (а иногда и не только), я оставляю в стороне предрассудки и снобизм — и обязательно выделяю время, чтобы освоить новый инструмент. Это всегда помогало мне упрощать и ускорять рабочие процессы, делая результат уникальным в конкурентной среде видео, фото и диджитал-индустрии.
С появлением нейросетей индустрия стала стремительно трансформироваться — контент создается все быстрее. Но ИИ не заменит режиссеров и операторов, как многие боятся. Скорее, нас ждет симбиоз: реальные съемки + ИИ + CG. Это откроет артистам путь к еще более смелым визуальным идеям.
Простой пример: артист снимается в студии, а фон генерируется нейросетью. Это самый доступный способ создать необычный визуал без дорогих съемок. Эффекты, которые раньше требовали большого бюджета и сложной техники, теперь доступны даже для безбюджетных клипов — во многом благодаря таким инструментам, как Higgsfield.
Почему ИИ не заменит настоящие съемки? Потому что ИИ дает контролируемый результат — пусть и с пробами и ошибками, но предсказуемый. А на реальной площадке часто работает хаос, случайности, импровизация. Там, где появляются магические детали, которые невозможно прописать в промпте. Там рождаются решения, выросшие не из алгоритма, а из интуиции и момента.
Я уверен: при переизбытке ИИ-контента ценность «живой» и «крафтовой» съемки только возрастет.
ИИ — это инструмент, а не замена человека. Он усиливает, ускоряет, расширяет. Но все равно нужен тот, кто задаст вопрос, определит стиль, отделит банальное от настоящего. ИИ не заменит режиссера с видением.
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