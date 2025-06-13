Дональд Трамп услышал песню Надежды Кадышевой

Это произошло на турнире UFC. Американский президент услышал известную песню исполнительницы «Широка река».
Под этот трек на ринг вышел молдавский боец смешанных единоборств Сергей Спивак по прозвищу «Полярный Медведь». Спортсмен рассказывал «Спорт-Экспрессу», что ему нравится эта песня, потому что он помогает ему настроиться на бой. «Очень нравится эта песня, не хочется менять. Мне не нужны какие‑то яркие эмоции. Наоборот — нужно успокоиться, и я стараюсь расслабиться, чтобы все получилось», — говорил Спивак.
В 2024 году в соцсетях тренд на ролики под трек «Мой мармеладный» Кати Лель сменился бодрыми липсинками под «Плывет веночек» Надежды Кадышевой. Песню, появившуюся 20 лет назад: многие ее нынешние фанаты тогда еще не родились. Вскоре виральность «Веночка» достигла небывалых масштабов (миллионы просмотров!) и перекочевала в реальность. Фанаты-неофиты стали неиронично покупать билеты на концерты Кадышевой и подпевать бэнгерам, которые слышали до этого разве что в детстве на семейных застольях — «Течет ручей», «Виновата ли я», «Широка река».
Если всего пару лет назад зал на концертах Кадышевой состоял, в основном, из слушателей 50+, сейчас ситуация изменилась. Зумеры и миллениалы ходят на костюмированные шоу «Золотого кольца» большими компаниями и делятся в соцсетях эмоциями: «Рейв на концерте Кадышевой лучше, чем в "Мутаборе"», «Как она кайфует и качает! Русский народный Снуп Догг», «С такой популярностью у нее скоро мошпиты и слемы на концертах будут», «Во всех городах нет билетов! Это что такое? Я тоже хочу плясать в кокошнике».
Вместе с музыкальным критиком Владимиром Завьяловым и культурологом Алексеем Ставицким Собака.ru выяснила, как Надежда Кадышева совершила легендарный камбэк и что заставляет тиктокеров учиться водить хороводы.
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