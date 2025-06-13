Дональд Трамп услышал песню Надежды Кадышевой

Под этот трек на ринг вышел молдавский боец смешанных единоборств Сергей Спивак по прозвищу «Полярный Медведь». Спортсмен рассказывал «Спорт-Экспрессу», что ему нравится эта песня, потому что он помогает ему настроиться на бой. «Очень нравится эта песня, не хочется менять. Мне не нужны какие‑то яркие эмоции. Наоборот — нужно успокоиться, и я стараюсь расслабиться, чтобы все получилось», — говорил Спивак.

В 2024 году в соцсетях тренд на ролики под трек «Мой мармеладный» Кати Лель сменился бодрыми липсинками под «Плывет веночек» Надежды Кадышевой. Песню, появившуюся 20 лет назад: многие ее нынешние фанаты тогда еще не родились. Вскоре виральность «Веночка» достигла небывалых масштабов (миллионы просмотров!) и перекочевала в реальность. Фанаты-неофиты стали неиронично покупать билеты на концерты Кадышевой и подпевать бэнгерам, которые слышали до этого разве что в детстве на семейных застольях — «Течет ручей», «Виновата ли я», «Широка река».

Если всего пару лет назад зал на концертах Кадышевой состоял, в основном, из слушателей 50+, сейчас ситуация изменилась. Зумеры и миллениалы ходят на костюмированные шоу «Золотого кольца» большими компаниями и делятся в соцсетях эмоциями: «Рейв на концерте Кадышевой лучше, чем в "Мутаборе"», «Как она кайфует и качает! Русский народный Снуп Догг», «С такой популярностью у нее скоро мошпиты и слемы на концертах будут», «Во всех городах нет билетов! Это что такое? Я тоже хочу плясать в кокошнике».

Вместе с музыкальным критиком Владимиром Завьяловым и культурологом Алексеем Ставицким Собака.ru выяснила, как Надежда Кадышева совершила легендарный камбэк и что заставляет тиктокеров учиться водить хороводы.