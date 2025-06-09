Главная техно-ночь Gamma Festival пройдет в сталелитейной мастерской Невского завода — индустриальном памятнике 1864 года

С 3 по 6 июля в Петербурге пройдет ежегодный Gamma Festival.

4 июля состоится концерт-открытие фестиваля Gamma Performance при участии московского оркестра классической и современной академической музыки Euphoria и минимал-техно диджея Артемия Анрилов. В программе вечера — микс минимализма, академизма и техно-рейва.

5 июля, в главную ночь фестиваля, сейшен впервые состоится в стенах памятника промышленной архитектуры XIX века — бывшей сталелитейной мастерской Невского завода 1864 года на проспекте Обуховской обороны, 38в. Только в одну ночь пространство разместит три цеха-вселенные — с бесконечным лайн-апом, микрокосмом света и искусства.

Параллельно пройдет Gamma_Lab, основной задачей которой является создание новых художественных и технологических проектов.

«В миссии Gamma лежит стремление продвигать качественную музыку и искусство, вдохновляя новое поколение создателей, слушателей, художников. В нашем пространстве искусство становится мостом, объединяющим разные культуры и слои общества», — делятся организаторы.