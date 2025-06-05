Израильский дуэт Halal с этно-электронным звучанием выступит на Stereoleto-2025

«Дуэт не просто превращает традиционные мотивы, в смелые и захватывающие композиции, а будто бы создает диалог прошлого и настоящего, где традиционные инструменты встречаются с пульсирующими битами», — рассказывают в пресс-службе Stereoleto.

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