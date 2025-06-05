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Израильский дуэт Halal с этно-электронным звучанием выступит на Stereoleto-2025

Вместе с 30 другими артистами музыканты сыграют для петербуржцев на открытом сейшене в Гавани Васильевского острова.

13 июня на 24-й международном фестивале Stereoleto в «Севкабель Порту» выступят Halal — электронный музыкальный дуэт прямиком из Израиля. В своем творчестве Ор Кудаи (клавишные и синтезатор) и Шаули Ицхаком (баглам) совмещают современные биты с элементами курдской, арабской и турецкой музыкальных традиций. Выступление проходит при поддержке Генерального консульства Израиль в Петербурге.

«Дуэт не просто превращает традиционные мотивы, в смелые и захватывающие композиции, а будто бы создает диалог прошлого и настоящего, где традиционные инструменты встречаются с пульсирующими битами», — рассказывают в пресс-службе Stereoleto.

Подробнее о хэдлайнерах фестиваля можно узнать здесь.

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