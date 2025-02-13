Елка, «Мегаполис» и «Неет, ты что»: фестиваль Stereoleto-2025 объявил вторую волну участников

Напомним, ранее анонсировали, что в фестивале также примут участие культовая группа «Кино», русский народный драм'н'бэйс от «Нейромонаха Феофана», барнаульская бард-рок группа «Комната Культуры», электронный нео-фолк Settlers, постпанковские дединсайды Chernaya Rechka, ансамбль «Бюро», инди-соул исполнитель Yerkatt, сентиментальные арт-поп «Деревянные киты», тольяттинское трио аутсайдер анти-рэпа «Золотые зубы» и фанк-рок-рэп-джаз группа «другдиджея».

Планируется более 30 артистов на четырех сценах. Список артистов будет обновляться. Подробности можно найти здесь.

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