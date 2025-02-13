18+
  • Развлечения
  • Музыка
  • News
Музыка

Поделиться:

Елка, «Мегаполис» и «Неет, ты что»: фестиваль Stereoleto-2025 объявил вторую волну участников

Традиционно (в 24-й раз!) на июньские выходные «Севкабель Порт» станет главной фестивальной площадкой для актуальной музыки в Петербурге. Уже известны даты и хэдлайнеры. Делимся подробностями.

Елка
Изображение предоставлено Собака.ru организаторами фестиваля

Елка

"Неет ты что"
Изображение предоставлено Собака.ru организаторами фестиваля

"Неет ты что"

Terelya
Изображение предоставлено Собака.ru организаторами фестиваля

Terelya

Музыкальный фестиваль Stereoleto пройдет с 13 и 14 июня. В числе артистов фестиваля Stereoleto-2025 pop-Queen российской эстрады Елка, русский интеллигентный рок «Мегаполис», фанк-ретроманы из Дагестана «Неет, ты что», чувственный меланхолик-инди Passmurny, нео-русский рок «Черный государь», новый рок-проект от участников Super Collection Orchestra «Дело» и инди-поп-исполнительница Terelya.

Изображение предоставлено Собака.ru организаторами фестиваля
Изображение предоставлено Собака.ru организаторами фестиваля
Изображение предоставлено Собака.ru организаторами фестиваля

Напомним, ранее анонсировали, что в фестивале также примут участие культовая группа «Кино», русский народный драм'н'бэйс от «Нейромонаха Феофана», барнаульская бард-рок группа «Комната Культуры», электронный нео-фолк Settlers, постпанковские дединсайды Chernaya Rechka, ансамбль «Бюро», инди-соул исполнитель Yerkatt, сентиментальные арт-поп «Деревянные киты», тольяттинское трио аутсайдер анти-рэпа «Золотые зубы» и фанк-рок-рэп-джаз группа «другдиджея».

Планируется более 30 артистов на четырех сценах. Список артистов будет обновляться. Подробности можно найти здесь. 

18+

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

OZON
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: