Елка, «Мегаполис» и «Неет, ты что»: фестиваль Stereoleto-2025 объявил вторую волну участников

Традиционно (в 24-й раз!) на июньские выходные «Севкабель Порт» станет главной фестивальной площадкой для актуальной музыки в Петербурге. Уже известны даты и хэдлайнеры. Делимся подробностями.
Музыкальный фестиваль Stereoleto пройдет с 13 и 14 июня. В числе артистов фестиваля Stereoleto-2025 pop-Queen российской эстрады Елка, русский интеллигентный рок «Мегаполис», фанк-ретроманы из Дагестана «Неет, ты что», чувственный меланхолик-инди Passmurny, нео-русский рок «Черный государь», новый рок-проект от участников Super Collection Orchestra «Дело» и инди-поп-исполнительница Terelya.
Напомним, ранее анонсировали, что в фестивале также примут участие культовая группа «Кино», русский народный драм'н'бэйс от «Нейромонаха Феофана», барнаульская бард-рок группа «Комната Культуры», электронный нео-фолк Settlers, постпанковские дединсайды Chernaya Rechka, ансамбль «Бюро», инди-соул исполнитель Yerkatt, сентиментальные арт-поп «Деревянные киты», тольяттинское трио аутсайдер анти-рэпа «Золотые зубы» и фанк-рок-рэп-джаз группа «другдиджея».
Планируется более 30 артистов на четырех сценах. Список артистов будет обновляться. Подробности можно найти здесь.
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