Илья Папоян, Борис Березовский и Кристоф Барати выступят на фестивале «Музыкальная коллекция» в Петербургской филармонии

Фестиваль завершит филармонический сезон 2024-2025.
Скрипач Кристоф Барати
До 3 июля в Петербургской филармонии проходит XVIII Международный фестиваль «Музыкальная коллекция». В программе — 25 концертов с участием звезд мировой сцены: Ильи Папояна, Бориса Березовского, Николая Луганского, а также венгерского скрипача Кристофа Барати.
«30 мая с Заслуженным коллективом России под управлением Максима Алексеева выступит венгерский скрипач Кристоф Барати. По сути он — первый с 2022 года зарубежный музыкант экстра-класса, который выступит на сцене филармонии, его концерт станет знаковым, даже символическим событием», — комментирует заместитель директора по творческой деятельности, художественный руководитель Большого зала Филармонии Евгений Петровский.
Кристоф Барати выступит на сцене Большого зала Филармонии с оригинальной скрипкой Антонио Страдивари «Lady Harmsworth» 1703 года (да-да, сверстница Петербурга!). Вместе с Заслуженным коллективом России под управлением Максима Алексеева он исполнит Скрипичный концерт Брамса и сюиты из балетов Чайковского.
Сольный концерт 5 июня даст пианист Илья Папоян, чья программа охватит три века — от барочно-полифонической вязи Итальянского концерта Иоганна Баха до романтиков Брамса, Франка и Рахманинова. Его сменит 6 июня Борис Березовский с сюитой из «Гробницы Куперена» Равеля, Концертом № 1 для фортепиано с оркестром Рахманинова и Симфонией № 5 Сибелиуса. 20 июня на сцене Большого зала выступит Иван Бессонов с Сонатой для фортепиано № 11 ля мажор Моцарта, «Крейслерианой» Шумана, Четырьмя экспромтами Шуберта и Балладой № 4 Шопена. 30 июня на Малой сцене Мирослав Култышев исполнит Ноктюрн си-бемоль минор, фа-диез мажор, ми-бемоль мажор и до минор Шопена, Сонату № 9 Прокофьева и 12 пьес средней трудности для фортепиано Чайковского.
Илья Папоян
3 июля в Большом зале пройдет закрытие фестиваля и завершение филармонического сезона. Пианист Николай Луганский вместе с академическим симфоническим оркестром филармонии под руководством Николая Алексеева исполнит Концерт № 4 для фортепиано с оркестром Бетховена и Симфонию № 4 Чайковского.
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