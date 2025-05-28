Илья Папоян, Борис Березовский и Кристоф Барати выступят на фестивале «Музыкальная коллекция» в Петербургской филармонии

До 3 июля в Петербургской филармонии проходит XVIII Международный фестиваль «Музыкальная коллекция». В программе — 25 концертов с участием звезд мировой сцены: Ильи Папояна, Бориса Березовского, Николая Луганского, а также венгерского скрипача Кристофа Барати.

«30 мая с Заслуженным коллективом России под управлением Максима Алексеева выступит венгерский скрипач Кристоф Барати. По сути он — первый с 2022 года зарубежный музыкант экстра-класса, который выступит на сцене филармонии, его концерт станет знаковым, даже символическим событием», — комментирует заместитель директора по творческой деятельности, художественный руководитель Большого зала Филармонии Евгений Петровский.