Рианна выпустила первый за три года сингл

В клипе на трек все видео танцуют анимированные смурфики, и лишь в конце — на несколько секунд — появляется певица. Последним до этого момента релизом Рианны был «Born Again», тоже саундтрек — к «Черной пантере: Ваканда навсегда». Песня вышла в ноябре 2022 года.

Рианна озвучила Смурфетту в грядущем анимационном фильме. Сообщалось, что работа в этом проекте принесет ей 65 млн долларов. «Friend of Mine» — вторая песня из саундтрека после совместного трека Desi Trill, DJ Khaled, Cardi B, Natania и Subhi «Higher Love».

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