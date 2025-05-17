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Музыка

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Рианна выпустила первый за три года сингл

Новая песня Friend of Mine станет саундтреком к мультфильму «Смурфики в кино», в озвучке которого поучаствовала певица.

В клипе на трек все видео танцуют анимированные смурфики, и лишь в конце — на несколько секунд — появляется певица. Последним до этого момента релизом Рианны был «Born Again», тоже саундтрек — к «Черной пантере: Ваканда навсегда». Песня вышла в ноябре 2022 года.

Рианна озвучила Смурфетту в грядущем анимационном фильме. Сообщалось, что работа в этом проекте принесет ей 65 млн долларов. «Friend of Mine» — вторая песня из саундтрека после совместного трека Desi Trill, DJ Khaled, Cardi B, Natania и Subhi «Higher Love».

В нашем материале мы рассказывали в чем секрет успеха Рианны и как барбадосский тинейджер в низких джинсах на розовые трусы стал самым модным человеком на планете Земля.

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