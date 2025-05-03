В Бертгольд центре пройдет фестиваль независимой музыки

«Фестиваль 25/4 станет пространством для тех, кто хочет не просто услышать музыку, но и понять процессы, которые её формируют. Здесь можно будет увидеть, как технологии меняли звук, как новые идеи рождаются на пересечении жанров и как творчество остается живым даже в мире цифровых алгоритмов», — говорится в анонсе организаторов.

Фестиваль предлагает насыщенную программу из разных активностей:

Мастер-классы от представителей музыкальной индустрии о создании, продвижении и восприятии музыки в условиях цифровой эпохи;

Лекции о влиянии технологий, культуре андерграунда и динамике музыкального сообщества;

Арт-пространство с фотографиями и плакатами, выставка с реконструкцией знаковых видеоклипов через миниатюрные кукольные постановки и многое другое.

Вышло переиздание книги Made in Dance Олега Цодикова, организатора Gagarin party и основателя клуба «Титаник». Это хроники становления российской электронной сцены, написанные от лица ее непосредственного участника. Поддавшись ностальгии, Собака.ru тоже решила попутешествовать по волнам памяти и выяснить, как менялась клубная индустрия Петербурга c 1990-х до наших дней. К ответу призваны рейв-гуру, профессионалы электроники и техно-адепты города: идеолог и сооснователь комьюнити Roots United Артем Крючков, соавтор проекта Saint Сity Lovers Игорь Журавлев, PR-эксперт культурных и музыкальных проектов Яна Зяблина, диджей Константин Лавски и сам Олег Цодиков.

