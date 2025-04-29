Реабилитационный центр в Перекюле стал первым в России, где начали помогать людям с алкогольной зависимостью, и вот уже 29 лет является «местом силы для желающих обрести трезвость». Все собранные от стриминга средства будут направлены в поддержку Дома. Представляем премьеру клипа на сингл и даем слово музыкантам, для которых это — далеко не первый благотворительный релиз.
Новая песня «Где мы все увидимся» от Жени Любич и группы ГАФТ — это трагичная история о зависимостях, в которой знаковые герои из мира музыки и культуры Курт Кобейн, Эми Уайнхаус, Дилан Томас, Сергей Есенин и Александр Блок пересекаются с реальным бэкграундом группы. Строчки про Илюшу, с которых песня начинается — о талантливом скрипаче, друге Николая Яковлева из ГАФТ Илье Журавлеве, погибшем из-за зависимости.
Лидер группы ГАФТ — специально для Собака.ru:
В 2017 году не стало нашего соавтора, друга, талантливого скрипача и композитора Ильи Журавлёва. Я много об этом думаю, чувствую… Несмотря на то, что время идет, и в 2022-м я вспомнил один разговор с Ильей, где он говорил, что не хочет чувствовать стыд — перед отцом, перед близкими, передо мной. Так родилась первая строчка песни, которая ее и определила: «Илюша умер от стыда».
Мне бы хотелось своими делами бороться со стигмами общества, и пренебрежительное отношение к людям, страдающим от разного рода зависимостей, особенно к людям творческим, меня убивает. Многих моих любимых героев не стало (Дилана Томаса, Эллиота Смита), и мне хочется проговорить в том числе то, почему их не стало. Я помню, когда умер Паша Техник, сколько жестокости я видел в комментариях. Невозможной просто жестокости. Что я могу этой жестокости противопоставить? Любовь. Сочувствие. Эмпатию.
Когда мы заканчивали кампанию песни «Этот город», Женя Любич спросила меня: «Коля, а может быть сделаем песню в пользу Дома надежды на Горе?». Я не раздумывая согласился. Правда, год вынашивал идею, а еще год подбирал слова и героев в песню.
Женя Любич вместе с Олегом Гаркушей из «АукцЫона», участником художественного объединения «Митьки» Дмитрием Шагиным и другими творческими людьми Петербурга входит в попечительский совет Дома надежды на Горе. Регулярно она приезжает к реабилитантам Дома с небольшими концертными выступлениями — так певица привлекает внимание своей аудитории к этому сюжету, призывая поддержать Дом надежды на Горе.
Певица — специально для Собака.ru:
Дом надежды на Горе — место культовое и существует уже 29 лет. Наверное, это самый старинный реабилитационный центр, где помогают зависимым людям обрести трезвость. Здесь транслируются исконные ценности и принципы программы 12 шагов, и по окончании реабилитации у зависимого появляется шанс без предвзятого отношения углубиться в эту самую программу и, соответсвенно, изменить свою жизнь коренным, глубинным образом.
Откуда я все это знаю и почему мы решили все средства от прослушивания нашей песни с Колей переводить именно в Дом надежды? Дело в том, само это словосочетание — Дом надежды на Горе — у меня на слуху с раннего возраста, поскольку основатель этого центра, психиатр и психотерапевт Евгений Зубков, является другом детства моей мамы, и довольно часто я слышала от него про этот его центр. Но я никогда не думала, что эта информация может мне для чего-то пригодиться… Пока однажды мне не стало известно, что один мой близкий друг буквально умирал от проблем с зависимостью.
Я понимала, что хотела бы ему помочь, но не знала как, и тогда я решила вникнуть в изучение этого вопроса. Изучив все варианты и ходы, я предложила своему товарищу поехать на реабилитацию в Дом надежды.. Это стало поворотным пунктом в его судьбе. И сегодня этот творческий человек не лежит в гробу, а живет свою прекрасную трезвую и успешную жизнь!
С тех пор я приезжаю регулярно в этот центр для проведения небольших акустических выступлений, привлекая тем самым внимание к этому месту и к этой проблематике… И сейчас наш совместный трек с Колей из группы ГАФТ «Где мы все увидимся» — это все, с одной стороны, моя благодарность Дому за реально спасенную жизнь, жизни множества людей. А с другой — это моя рекомендация тем, кому нужна помощь такого рода, потому что этому «чудному месту» (как поется в нашей песне) можно доверять!
Напомним, осенью 2023 года группа ГАФТ и Женя Любич выпустили клип «Этот город» об исчезающем архитектурном наследии Петербурга. Тогда средства со стримингов были направлены в пользу благотворительного фонда сохранения исторического наследия «Внимание», который оказывает помощь в сборе средств, консультирует и помогает спасти от разрушения объекты культурного наследия.
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