Женя Любич

Певица — специально для Собака.ru:

Дом надежды на Горе — место культовое и существует уже 29 лет. Наверное, это самый старинный реабилитационный центр, где помогают зависимым людям обрести трезвость. Здесь транслируются исконные ценности и принципы программы 12 шагов, и по окончании реабилитации у зависимого появляется шанс без предвзятого отношения углубиться в эту самую программу и, соответсвенно, изменить свою жизнь коренным, глубинным образом.

Откуда я все это знаю и почему мы решили все средства от прослушивания нашей песни с Колей переводить именно в Дом надежды? Дело в том, само это словосочетание — Дом надежды на Горе — у меня на слуху с раннего возраста, поскольку основатель этого центра, психиатр и психотерапевт Евгений Зубков, является другом детства моей мамы, и довольно часто я слышала от него про этот его центр. Но я никогда не думала, что эта информация может мне для чего-то пригодиться… Пока однажды мне не стало известно, что один мой близкий друг буквально умирал от проблем с зависимостью.

Я понимала, что хотела бы ему помочь, но не знала как, и тогда я решила вникнуть в изучение этого вопроса. Изучив все варианты и ходы, я предложила своему товарищу поехать на реабилитацию в Дом надежды.. Это стало поворотным пунктом в его судьбе. И сегодня этот творческий человек не лежит в гробу, а живет свою прекрасную трезвую и успешную жизнь!

С тех пор я приезжаю регулярно в этот центр для проведения небольших акустических выступлений, привлекая тем самым внимание к этому месту и к этой проблематике… И сейчас наш совместный трек с Колей из группы ГАФТ «Где мы все увидимся» — это все, с одной стороны, моя благодарность Дому за реально спасенную жизнь, жизни множества людей. А с другой — это моя рекомендация тем, кому нужна помощь такого рода, потому что этому «чудному месту» (как поется в нашей песне) можно доверять!