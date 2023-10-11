Премьера на «Собака.ru»: группа ГАФТ и Женя Любич выпустили клип «Этот город» об исчезающем архитектурном наследии Петербурга

Мария Элькина

Архитектурный критик, автор Telegram-канала «Город, говори» — специально для «Собака.ru»:

Говорить про сохранение наследия и старый Петербург через искусство важно для того, чтобы лучше понимать его, видеть, как он выглядит с разных сторон для разных людей. Особенность профессионала в том, что большинство из них — не все, но многие, — в какой-то момент заужают свой взгляд. А те, кто не заужают, не теряют связь с повседневностью и человеком извне. Эта связь подчеркивает универсальность наследия. Говорит о том, что в нем есть не просто особенная загадка, понятная только специалистам по охране наследия, а что-то важное и общечеловеческое.

Я бы не стала рассуждать в категориях приземленно-материальных: эти фасады мы хотим взять с собой в будущее, а эти флигели — нет. Мы должны представить себе это будущее, ответить, даже безотносительно наследия, а вообще какого будущего мы желаем для Петербурга, какое будущее мы бы хотели строить? Определить старый Петербург не через конкретные вещи, а через его качества, ценности, особенности.

Для меня, с одной стороны, очень важна структура кварталов, в которых все дома очень разные, — такая хорошая сложность пейзажа. С другой стороны, наверное, нам нравится, что какие бы трудности не сопровождали строительство Петербурга, это все-таки был город для людей: есть имперская часть Петербурга, а есть огромная часть из доходных домов, которые появились, потому что сюда приезжали люди. Да, они жили тяжело, это не всегда была красивая жизнь, но все-таки это люди — и это то, что оживляло и продолжает оживлять город. Наверное, нам нравится ощущение аутентичности старины — значит, нужно постараться сохранить или вернуть, где это возможно, деревянные рамы, витражи, мозаики, печки. Для того, чтобы была не только формальная городская структура, но и ощущение старой, пожившей какое-то время вещи.

Есть масса вещей и куча мелочей, которые может сделать для Петербурга каждый, но, мне кажется, самым первым и самым важным — проявить осознанность. Какая среда вокруг нас? Какие дома вокруг нас? Какие окна в этих домах? А какие двери? Что мы чувствуем и что понимаем, когда мы к этому прикасаемся? От чего нам дискомфортно? Не критически это воспринимать, а именно осознанно, фиксировать для себя состояние окружающей застройки. Это бы разрешило самый важный конфликт и проблему современности — наше утилитарное отношение к городу и наследию.

Нам непонятна ценность излишеств и то, почему не надо ставить пластиковые окна, почему нам ценно старое здание, а не его новая копия. Нам надо впустить наследие города в себя, наладить с ним взаимоотношения. Когда эта связь появится — появится и идея того, что я хочу и могу сделать. Можно открыть кофейню, почистить плитку, посадить виноград вокруг забора или у стены. Есть очень много всего, но все это рождается из взаимоотношений. Есть я, есть город. И когда я в эти взаимоотношения вступаю, я могу предложить что-то большее.