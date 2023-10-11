Премьера на «Собака.ru»: группа ГАФТ и Женя Любич выпустили клип «Этот город» об исчезающем архитектурном наследии Петербурга

Совместный сингл петербургских музыкантов выдержан в традициях поп-рока нулевых и говорит о городе и его обратной стороне — где боль всегда идет об руку с любовью, а красота погибает, если ее не беречь. «Собака.ru» представляет премьеру клипа, а также вместе с фронтменом группы Николаем Яковлевым ищет ответ на вопрос «Что базовый житель Петербурга может сделать для счастливого будущего и настоящего своего города?» — обращаясь к архитектурному критику Марии Элькиной, урбанисту Даниилу Воронину и градозащитнице Нике Артемьевой.
Клип на песню «Этот город» был снят в усадьбе Знаменка в Петергофе, которая много лет ждет реставрации, во дворе дома Бака, восстановлением которого продолжают заниматься его жители, а также на улицах Петербурга — Пушкинской, Чайковского, Фурштатской. С помощью нейросетей старинные особняки и доходные дома состариваются прямо на глазах, чтобы обратить внимание на проблему утраты архитектурного наследия города: «Если не реставрировать объекты — мы их потеряем». Средства со стримингов трека будут направлены в пользу благотворительного фонда сохранения исторического наследия «Внимание», который оказывает помощь в сборе средств, консультирует и помогает спасти от разрушения объекты культурного наследия.
«Осветить проблему должно горячее сердце, а заниматься проблемой — профессионалы», — отмечает в разговоре с «Собака.ru» фронтмен группы ГАФТ Николай Яковлев. — «У меня сердце болит по ветшающему историческому центру и усадьбам в Петергофе: деньги с прослушиваний мы переведем в пользу фонда "Внимание", который как раз шарит за бережную реставрацию. Это все про небольшие шаги. Правда в том, что мы живем и часто не видим мир вокруг себя, самих себя не видим. В рутине, в труде, в соцсетях. Может быть песня заставит поднять глаза от телефона и посмотреть на свой город. Понять, что не все в нем хорошо, — и повлиять на это самому. Хоть немного. Выбросить мусор, который не выбросил кто-то другой. Сходить помыть полы. Задонатить в фонд».
«Это просто еще один способ донести мысль о том, что историческое наследие — это ведь про каждого из нас. И отношение к окружающему миру на самом деле отражает то, как мы сами к себе относимся. Разрушенные временем и отсутствием должного отношения памятники архитектуры — как немой укор и свидетельство не только утраты связи с прошлым, но и с самими собой… Мы не претендуем на звание тех, кто более эффективно решает проблему, которую мы осветили с помощью нашей песни. Мы не соревнуемся. Напротив, наше стремление — объединиться с теми, кто что-то делает для сохранения памятников архитектуры», — рассказывает певица Женя Любич.
Архитектурный критик, автор Telegram-канала «Город, говори» — специально для «Собака.ru»:
Говорить про сохранение наследия и старый Петербург через искусство важно для того, чтобы лучше понимать его, видеть, как он выглядит с разных сторон для разных людей. Особенность профессионала в том, что большинство из них — не все, но многие, — в какой-то момент заужают свой взгляд. А те, кто не заужают, не теряют связь с повседневностью и человеком извне. Эта связь подчеркивает универсальность наследия. Говорит о том, что в нем есть не просто особенная загадка, понятная только специалистам по охране наследия, а что-то важное и общечеловеческое.
Я бы не стала рассуждать в категориях приземленно-материальных: эти фасады мы хотим взять с собой в будущее, а эти флигели — нет. Мы должны представить себе это будущее, ответить, даже безотносительно наследия, а вообще какого будущего мы желаем для Петербурга, какое будущее мы бы хотели строить? Определить старый Петербург не через конкретные вещи, а через его качества, ценности, особенности.
Для меня, с одной стороны, очень важна структура кварталов, в которых все дома очень разные, — такая хорошая сложность пейзажа. С другой стороны, наверное, нам нравится, что какие бы трудности не сопровождали строительство Петербурга, это все-таки был город для людей: есть имперская часть Петербурга, а есть огромная часть из доходных домов, которые появились, потому что сюда приезжали люди. Да, они жили тяжело, это не всегда была красивая жизнь, но все-таки это люди — и это то, что оживляло и продолжает оживлять город. Наверное, нам нравится ощущение аутентичности старины — значит, нужно постараться сохранить или вернуть, где это возможно, деревянные рамы, витражи, мозаики, печки. Для того, чтобы была не только формальная городская структура, но и ощущение старой, пожившей какое-то время вещи.
Есть масса вещей и куча мелочей, которые может сделать для Петербурга каждый, но, мне кажется, самым первым и самым важным — проявить осознанность. Какая среда вокруг нас? Какие дома вокруг нас? Какие окна в этих домах? А какие двери? Что мы чувствуем и что понимаем, когда мы к этому прикасаемся? От чего нам дискомфортно? Не критически это воспринимать, а именно осознанно, фиксировать для себя состояние окружающей застройки. Это бы разрешило самый важный конфликт и проблему современности — наше утилитарное отношение к городу и наследию.
Нам непонятна ценность излишеств и то, почему не надо ставить пластиковые окна, почему нам ценно старое здание, а не его новая копия. Нам надо впустить наследие города в себя, наладить с ним взаимоотношения. Когда эта связь появится — появится и идея того, что я хочу и могу сделать. Можно открыть кофейню, почистить плитку, посадить виноград вокруг забора или у стены. Есть очень много всего, но все это рождается из взаимоотношений. Есть я, есть город. И когда я в эти взаимоотношения вступаю, я могу предложить что-то большее.
Урбанист, автор Telegram-канала «Вороньи мысли» — специально для «Собака.ru»:
Сейчас в Петербурге целое множество проблем, в том числе утрата памятников и зданий. Можно стандартно освещать это через блоги или газеты, но привлечение внимания через искусство, как мне кажется, более выигрышный вариант с точки зрения потенциальных охватов. Блоги и газеты зачастую направлены на свою аудиторию. Искусство же позволяет охватить большее число людей, которые даже и не задумывались над проблемой. А еще так можно тонко указать на самые больные точки, не делая это в лоб.
Наше культурное и историческое наследие в центре города уничтожается, а градозащитники сталкиваются с проблемами. Например, дело Кирилла Каверина, которого отчислили из СПБГУ за протесты против сноса дома Басевича и попытки помешать работе тяжелой техники на площадке. Студент буквально историю своего города защищал. Таких примеров множество.
Историческая застройка Петербурга особенна. Причем уникально не одно здание, а целая среда, формирующая ценность. Не зря ЮНЕСКО грозится удалить наш город из списка исторического наследия. Такими темпами мы можем потерять эту ценность. Очередным примером утраты дореволюционного здания может служить снос старинного флигеля доходного дома купца Устинова 1904 года постройки.
Универсальной формулы нет, что бы мог сделать каждый житель из нас по отдельности. Банально, но участвовать в жизни города, донатить градозащитным организациям, посещать публичные слушания по проектам. Главное — не руководствоваться принципом «моя хата с краю».
Краевед, градозащитница, член экспертного совета фонда «Внимание» и автор проекта «Стеклянный городок» — специально для «Собака.ru»:
Архитектура — это такой вид искусства, который очень нуждается в постоянной человеческой заботе. Увы, навыки этой заботы были во многом утрачены, и Петербург — город с самой богатой исторической застройкой в России (и, возможно, в мире) — остался без должного ухода. Эта запущенность привела к утратам не только отдельных архитектурных деталей или интерьеров, но и целых зданий и кварталов.
Нам точно стоит сохранить все историческое и подлинное: старую застройку, архитектурные детали, исторические наслоения. И я бы настоятельно порекомендовала дополнить это двумя вещами: честным изучением истории места и дополнительным просвещением горожан. При этом в прошлом необходимо оставить нынешний подход к содержанию старинных домов. Увы, некомпетентность и безразличие сегодня — базовые проблемы коммунальной сферы. И да, давайте оставим в прошлом представление, что старина — это рухлядь. Поверьте, если эти здания пережили XX век, кроме исторической и художественной ценности они еще и ценны материально, так как они сделаны надежно и из качественнейших материалов.
Можно начать с того, чтобы не разрушать архитектуру, не потакать ее разрушению. Стать более ответственным жителем старого фонда, если ты живешь в дореволюционном здании. Не сбивать лепнину в собственной коммунальной комнате. Не требовать от управляющей компании евроремонт парадной с демонтажем витражей. Узнать, почему установка стеклопакета — уже нарушение локальных или федеральных законов. Можно присоединиться к классным инициативам в сфере наследия. Например, поддержать рублем и репостом какой-нибудь реставрационный проект. Или поучаствовать в волонтерской акции вроде очистки старинной печи или метлахский плитки (волонтерская работа точно способствует счастливому настоящему!). Есть и другие активности. Но даже если базовый житель Петербурга начал больше интересоваться архитектурой, стал больше узнавать о старом фонде, он уже приблизил счастливое будущее архитектуры своего города.
Я уверена, что ситуацию можно изменить. С помощью любви к старине, пониманию ее ценности и неравнодушие к проблеме. Поэтому мне важно делиться этим с петербуржцами любыми доступными мне способами: в блоге, на волонтерских акциях и даже в красивых музыкальных клипах.
12+
Комментарии (0)