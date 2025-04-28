DJ Stonik1917, Lorde и Даниил Хармс: что послушать на этой неделе

DJ Stonik1917 — «УРОНИ ТУСУ» (альбом)

Леня Бабкин aka DJ Stonik 1917 — «тот самый диджей, у кого хороший день», амбассадор 130-150 bpm (не меньше!) и просто человек, которого в детстве уронили в чан с хаусом. На этот раз он снял «Курточку Стоник» — больше привлекает Adidas (теперь просто обязаны вернуться в Россию!) и мечта о лонгсливе Polo. А еще саппортит локалов (все во Fjord — Stonik recommend!) и каждого из нас: заряжено проводит на «Dancing Fight» и заботливо уведет оттуда, когда «Пора домой».

Если вы вдруг приуныли, немедленно прописываем вам «УРОНИ ТУСУ» — принимать минимум по часу утром, днем и вечером! Идем на звук хаус-бочки и all night танцуем тут при поддержке Saint City Lovers, SP4K, i61, Бизае, Electro Daddy, Антохи МС и Хаски на фитах.