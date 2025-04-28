DJ Stonik1917, Lorde и Даниил Хармс: что послушать на этой неделе

Катаемся на велосипеде по дождливому Нью-Йорку вместе с Lorde, знакомимся с новым проектом Пети из Saint City Lovers, «роняем тусу» по совету DJ Stonik1917, вместе с «Жарком» задумываемся о проблемах природы, а еще идем на выставку-посвящение Даниилу Хармсу под саундтрек солиста MusicAeterna Владимира Розанова! Рассказываем об этих и других свежих пластинках, синглах и клипах прошедших семи дней, чтобы войти в новую рабочую неделю под мелодии и ритмы.
DJ Stonik1917 — «УРОНИ ТУСУ» (альбом)
Леня Бабкин aka DJ Stonik 1917 — «тот самый диджей, у кого хороший день», амбассадор 130-150 bpm (не меньше!) и просто человек, которого в детстве уронили в чан с хаусом. На этот раз он снял «Курточку Стоник» — больше привлекает Adidas (теперь просто обязаны вернуться в Россию!) и мечта о лонгсливе Polo. А еще саппортит локалов (все во Fjord — Stonik recommend!) и каждого из нас: заряжено проводит на «Dancing Fight» и заботливо уведет оттуда, когда «Пора домой».
Если вы вдруг приуныли, немедленно прописываем вам «УРОНИ ТУСУ» — принимать минимум по часу утром, днем и вечером! Идем на звук хаус-бочки и all night танцуем тут при поддержке Saint City Lovers, SP4K, i61, Бизае, Electro Daddy, Антохи МС и Хаски на фитах.
Lorde — «What Was That» (сингл)
Гуляем под дождем и катаемся на велосипеде по Нью-Йорку вместе с Lorde, которая выпустила первый за четыре года сингл «What Was That» и муд-видео на него — очень DIY!
Певица возвращается к синти-попу и готовится выпустить свой новый альбом, анонсированный еще два года назад: тогда Lorde призналась, что ей «потребуется много времени, чтобы вернуться».
Loop 4 Delay — «Open Your House» (альбом)
Петя из дуэта Saint City Lovers проводит пробу сольного пера и выпускает дебютный альбом своего проекта Loop 4 Delay. 30-минутный «Open Your House» несет в себе чикагский код в прошивке петербургской реальности и транслирует гетто-cаунд, вплетенный в саундтрек повседневности, где прошлое встречается с будущим, а настоящее звучит в ритме машин.
Эта хаус-музыка не о минувшем, а его переосмысление через личный опыт и любовь к «железу». Без ностальгии!
Chappell Roan — «Pink Pony Club» (The Chainsmokers Remix)» (сингл)
Американский EDM-поп-дуэт The Chainsmokers сделал ремикс на Чаппелл Рон — лучшую новую артистку по версии «Грэмми»-2025. С «Pink Pony Club» в 2020 году началась ее популярность: трек не только понравился критикам, но и попал в рейтинг лучших песен года.
FRIENDLY THUG 52 NGG — «Graf Monte-Cristo / Most Valuable Pirate» (альбом)
«Graf Monte-Cristo / Most Valuable Pirate» — альбом «для всех пиратов и мафиози» от того, кто «всегда любил рэп, людей и честную игру». На своей третьей пластинке участник комьюнити «52» Александр Романов aka FRIENDLY THUG 52 NGG читает о музыкальной индустрии, семье и Петербурге — при поддержке Markul, Kizaru и SaintPrince 52.
«Произведение Александра Дюма "Граф Монте-Кристо" — это то, что вдохновляло меня на высоте, потому что с определенного момента я перестал слушать музыку в самолете. Надеюсь, что новый альбом однажды тоже вдохновит вас во время ваших взлетов, поможет вам удержаться в воздухе во время полета и поможет смягчить посадку, когда нужно будет спуститься на землю», — поделился он.
PHARAOH — «10:13» (альбом)
За полтора года с момента выхода PHREQUENCY (2023) Глеб PHARAOH успел жениться на победительнице «Экстрасенсы Реванш» Соне Егоровой и с головой погрузиться в религию. Название его новой пластинки отсылает к Первому посланию к Коринфянам из Нового Завета: «Вас постигло искушение не иное, как человеческое; и верен Бог, Который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил».
«Почему, почему я лучше всех? Хармс и компания» (альбом)
Артист оркестра БДТ имени Товстоногова и приглашенный солист MusicAeterna Владимир Розанов написал IDM-саундтрек к выставке-посвящению Даниилу Хармсу «Почему, почему я лучше всех?», которая проходит в KGallery. Альбом состоит из пяти композиций для кларнета (Александр Захаров), тубы (Дмитрий Зотин) и баяна (Розанов), каждая из которых разработана для определенного зала экспозиции.
Жарок — «Энвайронментал» (альбом)
Самые загадочные петербургские инди-рокеры «Жарок» выпустили свой второй альбом. «Энвайронментал» — это 12 светлых композиций с изобретательными текстами о природе и человеке, о человечности зверей или том, что люди — звери. Коллега «Жарка» по сцене, лидер «Увулы» Лек Августовский рекомендует! «День так себе, но вышел альбик "Жарка" и на душе приятно».
Gorilla Zippo — «LAMBADA» (альбом)
В новый релиз электронного проекта Василия Вакуленко (ака Басты) вошли девять треков с отсылками ко множеству танцевальных, гитарных и классических рэп-жанров — от хауса и брейк-бита до рока и кантри. Доминанта пластинки — композиция «Туда-сюда», в клипе на которую снялись сразу 75 знаменитостей — в том числе Паша Техник, Гуф, OG Buda, Егор Крид, Стас Михайлов, ICEGERGERT и другие.
Сам Баста называет трек «музыкальной игрушкой, оммажем, данью хаусу 90-х-нулевых, когда часто треки строились на одной повторяющейся фразе».
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