Хаски анонсировал свою компьютерную игру

«Его стены помнят больше, чем люди, а пациенты исчезают чаще, чем появляются результаты анализов. Исследуйте пыльные коридоры, принимайте грязевые ванны, знакомьтесь с загадочными жильцами санатория и собирайте обрывки их историй. Постарайтесь не затеряться в маршрутах, которые уводят все дальше и дальше от цели — пока вы не забудете, зачем вообще пришли», — говорится в описании игры в Steam.

Вместе с анонсом опубликован и тизер игры. В нем показывают кадры странного санатория и его обитателей. Игра представляет собой смесь point-and-click-квеста и рогалика, жанра, где локация генерируется случайно, а после смерти приходится начинать сначала. Графикой проект походит на популярный для инди-игр вижуал поколений PS1-PS2. Релиз в магазине игр обещают «в скором времени».

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