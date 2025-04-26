Хаски анонсировал свою компьютерную игру

По сюжету «Заложника» герои попадают в оздоровительный санаторий «Солнечные поляны», где загадочно пропадают пациенты. Рэпер заявил, что все его силы ушли на игру, которую он «сделал своими руками, без посторонней помощи (шутка)».
«Его стены помнят больше, чем люди, а пациенты исчезают чаще, чем появляются результаты анализов. Исследуйте пыльные коридоры, принимайте грязевые ванны, знакомьтесь с загадочными жильцами санатория и собирайте обрывки их историй. Постарайтесь не затеряться в маршрутах, которые уводят все дальше и дальше от цели — пока вы не забудете, зачем вообще пришли», — говорится в описании игры в Steam.
Вместе с анонсом опубликован и тизер игры. В нем показывают кадры странного санатория и его обитателей. Игра представляет собой смесь point-and-click-квеста и рогалика, жанра, где локация генерируется случайно, а после смерти приходится начинать сначала. Графикой проект походит на популярный для инди-игр вижуал поколений PS1-PS2. Релиз в магазине игр обещают «в скором времени».
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