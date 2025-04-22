Лиза Громова, МС Улыбочка и «Созвездие Отрезок»: что послушать на этой неделе

Дебютный сольник вокалиста «TV on the Radio», возвращение экс-участницы дуэта «Озера» Лизы Громовой, нейросетевой клип «Самого большого простого числа», бытность зумеров на альбоме сайд-проекта «Хадн Дадн» и трибьют Куока самому себе. Рассказываем об этих и других свежих пластинках, синглах и клипах, чтобы провести новую рабочую неделю под мелодии и ритмы!
Tunde Adebimpe — «Thee Black Boltz» (альбом)
Вокалист «TV on the Radio» выпустил дебютный сольный альбом «Thee Black Boltz» — 11-трековый сборник зажигательных (как он умеет!), изобретательных и ритмичных композиций, полный синтезаторных мелодий и драйвовых драм-машинок. На пластинке, которую Тунде Адебимпе готовил с 2019 года, нашлось место и акустической элегии («ILY»), и дискотечному экстазу в стиле New Order середины 80-х («Somebody New»), и чувственному синти-попу («The Most»).
«Сироткин» — «Лучший город на земле» (сингл)
Какой он — лучший город на земле? Знают ребята из группы Сергея Сироткина. В их прочтении он не лишен привычной меланхолии, а если бы был запахом, то обязательно — асфальта после дождя. Но, в первую очередь, лучший город на земле — там, где мы. «Нас ведет холодный свет витрин, нам споет железный хор машин. Теплотрассами в груди дышит лучший город на земле».
Лиза Громова — «Без лица бездельница» (альбом)
Экс-участница дуэта «Озера» Лиза Громова выпустила первый за шесть лет сольный альбом. «Без лица бездельница» — смесь диско, фанка, брейкбита и акустики, которая звучит очень выдержанно. «Лиза везде как в своей тарелке. Все партии на своих местах, все звучки подобраны, все криво и ровно настолько, насколько нужно. Музыке на русском сейчас такого очень не хватает — заморочиться и сделать прям хорошо. Плюс еще и по-своему, не опираясь на ежеминутные тренды», — комментирует релиз Лизы ее коллега по «Озерам» Петар Мартич.
«Самое большое простое число» — «Был ли день» (клип)
Новый сингл самой веселой и умной инди-группы страны рассказывает о поиске настоящего и напоминает, что нужно «среди всего чужого, вымышленного, вымученного — найти то, что твое». Клип на «Был ли день» создал мультимедийный художник Саша Доброкотов — по его словам, потребовалось «всего где-то 4000 генераций изображений и как минимум 3000 генераций видео» в программах Gen-3 Alpha, Kling 1.5, Pika, Minimax, Midjourney, Dalle-3, Ideogram и Flux.
MC Улыбочка — «Emoji Girl» (альбом)
Четвертый альбом непосредственной и трогательной Вероники Стёкловой из Москвы, лирический герой которого такой же, как и все мы: гуляет, спит, на речку ходит — и при этом потребляет очень много информации через интернет-среду. «Это и в лирике транслируется, и в заигрывании с разными жанрами и сэмплами. Они же по сути своей эмблемы, которые отсылают к какому-то сериалу, исполнителю, временному отрезку», — делится МС Улыбочка.
«Созвездие Отрезок» — «+7 495 296 296 1» (альбом)
Свой сайд-проект вокалистка «Хадн Дадн» Варвара Краминова называет «мистическим отрезвителем», который «открыт круглосуточно для всех». «Созвездие Отрезок» поют о любви и гневе, смерти и расставании, радости и оковах, а на новом альбоме «+7 495 296 296 1» — еще и о бытности зумеров: вписках, ашкьюдишках и тиктоках. Но это только на первый взгляд, ведь за шуточками почти всегда скрываются переживания.
Куок — QTOPIA (альбом)
Новый альбом Куока — это трибьют самому себе: здесь и отсылки к работе с Ромой Mujuicе, под патронажем которого музыкант и продюсер начинал свою карьеру, и рэп вперемешку с электроникой (фирменный прием!), и Найк Борзов на фитах (да-да!). «Qtopia — все еще образ и грандиозная фантазия в моей голове. Вряд ли я могу полностью погрузить слушателя в этот мир. Максимум — приоткрыть завесу», — признается музыкант.
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