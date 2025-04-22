Лиза Громова, МС Улыбочка и «Созвездие Отрезок»: что послушать на этой неделе

Лиза Громова — «Без лица бездельница» (альбом)

Экс-участница дуэта «Озера» Лиза Громова выпустила первый за шесть лет сольный альбом. «Без лица бездельница» — смесь диско, фанка, брейкбита и акустики, которая звучит очень выдержанно. «Лиза везде как в своей тарелке. Все партии на своих местах, все звучки подобраны, все криво и ровно настолько, насколько нужно. Музыке на русском сейчас такого очень не хватает — заморочиться и сделать прям хорошо. Плюс еще и по-своему, не опираясь на ежеминутные тренды», — комментирует релиз Лизы ее коллега по «Озерам» Петар Мартич.