Лиза Громова, МС Улыбочка и «Созвездие Отрезок»: что послушать на этой неделе

Tunde Adebimpe — «Thee Black Boltz» (альбом)

Вокалист «TV on the Radio» выпустил дебютный сольный альбом «Thee Black Boltz» — 11-трековый сборник зажигательных (как он умеет!), изобретательных и ритмичных композиций, полный синтезаторных мелодий и драйвовых драм-машинок. На пластинке, которую Тунде Адебимпе готовил с 2019 года, нашлось место и акустической элегии («ILY»), и дискотечному экстазу в стиле New Order середины 80-х («Somebody New»), и чувственному синти-попу («The Most»).