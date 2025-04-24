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Кьют-рок выходит на новый уровень! Смотрим клип на самый виральный трек года «Сигма-бой»

В нем обыгрываются мемные рекламы (со шпагатом Жана-Клода Ван Дамма!) и кино-штампы (сигма-бой вылитый Патрик Бейтман!).

«Каждая девчонка хочет танцевать с тобой»: философ и филолог объясняют (через Гегеля и 7-стопный хорей) феномен бэнгера «Сигма-бой»

Бэнгер был создан в октябре 2024 года российскими школьницами Светланой Чертищевой (Betsy) и Марией Янковской. На момент релиза Бетси было 11 лет, а Марии — 12. Музыку сочинил папа Betsy Михаил Чертищев — композитор «Лунтика» и «Барбоскиных», с текстом ему помог Мукка (Серафим Сидорин).

Композиция быстро набрала популярность в TikTok, а затем попала в чарты Spotify, Shazam, Apple Music и iTunes, достигнув вершины глобального чарта Viral 50 на Spotify (в одном ряду с Charli XCX и Билли Айлиш!) и собрала более 126 млн прослушиваний только на YouTube. Трек завирусился благодаря TikTok, где пользователи танцевали под цепляющий ритм-текст. Один из первых вирусных роликов был опубликован немецким блогером Streichbruder, который включил песню на полную громкость в поезде. Видео привлекло внимание миллионов пользователей.

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